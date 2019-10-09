中美談判前夕美國接連對華制裁　美國前大使：嚇不到中國

中美代表即將於10月10日開始在華盛頓舉行新一輪談判，但是美國在談判前卻接連對中國實施制裁措施，美國前駐華大使稱，美國此舉嚇不到中國。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站10月9日報道，美國前駐華大使博卡斯（Max Baucus）在接受CNBC採訪時說，美國針對中國官員和公司的最新舉措給即將到來的高層貿易對話定下了不好基調。

博卡斯說：「在談判前夕，你不應該做這些事。從戰術上講，它沒有設定一個好的基調。我認為，從戰略上講，所有這些行動都讓中國人感到疑惑:『美國在這裏的真正動機是什麼?』」

博卡斯還說，美國的行動只是談判前的一種姿態，目的是想要獲得更好的協議，「中國不會被唬住。」

據悉，白宮10月7日發表聲明說，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）將於10月10日開始同中國國務院副總理劉鶴率領的中國團隊繼續談判。聲明指出，這次會談的主題包括強迫技術轉讓、知識產權保護、服務業、非關税壁壘、農業和執行機制。

與此同時，中國商務部北京時間10月8日也發表聲明宣布，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將率團訪問華盛頓，於10月10日至11日同美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。

但是，美國在宣布劉鶴訪美談判消息的當天，卻又對中國政府機構和公司進行了制裁，這使得談判氛圍驟然緊張，外界的預期降低。

美國商務部10月7日表示，將把28個中國公安機構和公司列入貿易黑名單，其中包括影片監控公司海康威視，因為他們涉及打壓新疆穆斯林和其他以穆斯林為主的少數民族。

美國商務部的文件顯示，被列入「實體名單」的包括新疆維吾爾自治區人民政府公安局和其19個下屬機構，以及8家商業公司，包括海康威視、大華科技、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、美亞柏科、溢鑫科技和依圖科技。

10月8日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布對在新疆壓制維吾爾等穆斯林少數民族的中國政府官員施行簽證限制。