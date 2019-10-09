中美談判恐進一步複雜　BBC：特朗普暴露「下三路」招數

中國副總理劉鶴帶團將赴華盛頓進行第13輪高級別經貿磋商，美歐媒體認為，在彈劾風波背景下，貿易談判恐進一步複雜化。

「下三路」招數

鑑於越來越多的證據表明，貿易戰正在給美中雙方造成經濟負擔，人們對這輪談判可能達成某種協議的期望一直在升高。中美兩國官員一直在各自尋找緩解貿易緊張關係的途徑。不過，美國特朗普（Donald Trump）公開呼籲中國政府調查政敵的舉動，可能會使談判複雜化。

BBC稱，如果一個美國總統公開要求意識形態和經濟利益皆是敵手的中國調查政治對手，已經超出想像力的話，那特朗普接下來的一段話更加讓人目瞪口呆，「中國人下週（10月10日）來談判，我們要和他們談。我們看吧，但我們會做得非常好。因為我對中國有多種選擇。如果他們不按我們的要求做，我們有極其強大的手段。」

特朗普不但公開要求中國政府調查拜登父子的「黑材料」，而且明確無誤的把中國是否合作與貿易戰直接掛鈎，彈劾調查激出了特朗普對華貿易戰的「下三路」。

特朗普自詡有「偉大的和無與倫比的智慧」，但中國人對自己的智慧也很有信心。

特朗普準備讓步？

美國《紐約時報》引述了解白宮策略的人士稱，特朗普和他的顧問們已開始尋找與中國達成妥協的方式，以便在定於2019年晚些時候對中國商品的新一輪關税啟動之前採取行動，並可能取消部分現有關税。

美國企業研究所學者史劍道（Derek Scissors）認為，特朗普因為想要中國人幫助抹黑政敵，接受了一個不痛不癢的協議。

一些貿易專家也認為，美國短期內不太可能成功讓北京對其管理經濟的方式做出重大改變。這意味着，如果特朗普政府想在大選前達成任何協議，將不得不考慮放棄那些棘手的問題。

不過，中國方面還是降低了預期。《環球時報》10月8日社論指出，目前無論中國社會還是美國社會，都對兩國能夠很快達成協議不抱太高期望，原因是兩國的貿易分歧顯然還有不少。我們也為更糟糕的情況預備了充分的承受力，中方希望達成協議，但並未給自己制定緊迫的時間表。