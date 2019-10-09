韓國專家：一位人物可幫助金正恩扭轉當前美朝僵局

2月河內美朝首腦會晤「NO DEAL」之後，時隔7個月，美朝雙方於10月5日在斯德哥爾摩舉行實務協商，再次未找到契合點，以失敗告終。

韓國世宗研究所研究企劃本部長鄭成長10月7日在《世宗論評》上發表一篇題為《斯德哥爾摩美朝實務協商決裂與金正恩委員長對美政策的轉換方向》的文章，指出美朝實務談判想要有所突破，最重要的是朝鮮國務委員會委員長金正恩更換對美事務的負責人。

金正恩與特朗普已經舉行了兩次美朝首腦會晤。（Reuters）

鄭成長指出，在斯德哥爾摩美朝實務協商中，金正恩拒絕了在朝韓首腦會晤、美朝首腦會晤時承諾的有關「完全無核化」的概念與方法、日程表等進行具體、真誠的協商討論。在這樣的背景下，美國無法接受朝鮮提出的要求及及與「全面無核化」沒有聯繫的「部分無核化」。

文章指出，朝鮮國防委員會主席金正日2000年10月曾派遣國防委員會第一副主席兼人民軍首席代表趙明祿作為特使前往美國，在五天四夜的行程中與時任總統克林頓、國務卿奧爾布賴特、國防部長科漢舉行了會談。結果，美國和朝鮮就美朝聯合公報達成協議，雙方承諾將盡一切努力從過去的敵對關係中建立新的關係。

鄭成長認為，金正恩應該與他的父親金正日一樣，也派遣國務院第一副主席兼最高人民會議常任主席崔龍海作為特使前往美國，與特朗普、國務卿蓬佩奧和國防部長埃斯珀舉行會面，摸索關於朝鮮無核化與美國應對措施的「大交易」。

鄭成長認為，如果金正恩希望通過更加大膽的談判使美國與朝鮮的關係正常化，並擺脱聯合國安理會的對朝制裁，建設一個快速發展的國家，那麼他不應任用無法擺脱軍部壓力的外務省官員來進行無核化談判，應該將此重任交由過去擔任朝鮮軍總政治局局長、軍部改革後擔任國務委員會第一副主席的崔龍海來主持事務。由於朝鮮外務相李勇浩和現美朝實務協商代表金明吉都是2000年10月跟隨趙明祿訪美的人物，因此只要金正恩下了決心，通過崔龍海的訪美之旅促進美朝進行高層談判並不困難。

在還有迴旋的餘地前，金正恩應該將對美協商的重任交付於大膽、靈活、實用主義且有影響力的人物來積極推進美朝實務談判。