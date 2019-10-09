【中美貿易戰】《環球時報》胡錫進：劉鶴周五晚離開華盛頓

中美貿易談判即將在華盛頓展開，有報道稱中國團隊將縮短在華盛頓停留的時間，中國官媒總編輯胡錫進回應說，這並不妨礙談判議程。

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進10月9日在社交網絡推特（Twitter）上說：「有報道稱，中國代表團將縮短在華盛頓的停留時間。但據我所知，代表團計劃周五（10月11日）晚上離開，這意味着他們將完成預定的磋商議程。從工作的角度來看，這和周六（10月12日）離開沒有什麼區別。」

中美雙方都宣布了中國國務院副總理劉鶴訪美談判的消息，但是這次談判的氛圍十分緊張。

白宮10月7日發表聲明說，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）將於10月10日開始同中國國務院副總理劉鶴率領的中國團隊繼續談判。

聲明指出，這次會談的主題包括強迫技術轉讓、知識產權保護、服務業、非關税壁壘、農業和執行機制。

與此同時，中國商務部北京時間10月8日也發表聲明宣布，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將率團訪問華盛頓，於10月10日至11日同美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行新一輪中美經貿高級別磋商。