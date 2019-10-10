土耳其和平噴泉染紅敘利亞　英法德立場與美國「分道揚鑣」

土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）當地時間10月9日通過社交媒體推特（Twitter）宣布，正式發動代號「和平噴泉」（Peace Spring）的軍事行動，旨在摧毀敘利亞北部與土耳其911公里邊境地帶的庫爾德（Kurd）武裝組織。

埃爾多安在Twitter稱：「我們的目標是摧毀意圖在我們南部邊界附近建立的恐怖主義走廊，給地區帶來和平與安寧。」埃爾多安還提到，庫爾德組織是對敘利亞未來「最大的威脅」，危及國家統一和領土完整。埃爾多安指，「和平噴泉」集結了土耳其武裝部隊以及土耳其支持的敘利亞國民軍（Syrian National Army），打擊對象包括敘利亞北部庫爾德工人黨、庫爾德人民保衛軍和伊斯蘭極端恐怖分子達伊沙（Daesh，即ISIS）。

法新社（AFP）最新消息稱，衛星圖像顯示，土耳其對目標地區進行了空襲和轟炸。美聯社消息則稱，土耳其電視台當天緊隨埃爾多安發佈Twitter消息，播放了土耳其戰機越過邊境，轟炸了敘利亞的庫爾德人陣地的畫面。美國在敘利亞北部的重要盟友、庫爾德人領導的敘利亞民主軍（SDF）發言人巴里（Mustafa Bali）在Twitter稱，土耳其戰機已開始對敘利亞東北部的平民區進行空襲，「地區的人們非常恐慌。」消息還稱，敘利亞活動人士表示，土耳其戰機還襲擊了敘利亞邊境上的拉斯阿延鎮（Ras al-Ayn）。

伊朗陸軍第一時間抵達土耳其邊境

敘利亞政府強烈譴責土耳其的軍事行動，要求土方撤軍。敘利亞國家通訊社（SANA）消息稱，敘利亞外交部發表聲明譴責土耳其的「侵略計劃」。聲明指出，土耳其的攻擊性行動和土耳其軍隊集結在國境地帶的行為，赤裸裸地違反國際規定和聯合國憲章，在確保（本國）安全這一虛假借口下土耳其進行領土擴張不具有任何正當性。 此外，敘利亞外交部還強調，敘利亞將使用所有合法手段保護本國主權，堅決打擊土耳其的侵略行為。

法新社消息稱，沙特阿拉伯外交部譴責土耳其「和平噴泉」行動是「侵略」。沙特外交部在Twitter稱，土耳其在敘利亞東北部的「敵對行動」是對敘利亞主權和領土完整的侵犯，將給地區局勢帶來極大的負面後果，不僅將影響地區的和平穩定，而且也將使國際社會打擊極端組織ISIS的努力「毀於一旦」。

伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）消息稱，伊朗陸軍當天在靠近土耳其的邊境舉行軍事演習。演習地點位於伊朗西北部的西阿塞拜疆省，參演部隊包括快速反應部隊、陸軍航空兵以及數個陸軍旅，演習旨在評估軍隊戰備情況以及在戰場上的機動性和靈活性。此前10月8日，伊朗外交部發表聲明說，德黑蘭方面反對外部勢力在敘利亞境內採取任何軍事行動。

普京同特朗普袖手旁觀

「和平噴泉」行動公布前，路透社當天消息稱，土耳其總統埃爾多安與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）就即將展開的相關軍事行動通了電話。普京呼籲土耳其認真權衡當前局勢，以免損害有關各方解決敘利亞危機的整體努力。兩國領導人重申將遵守9月在安卡拉舉行的、阿斯塔納和談擔保國領導人會議上達成的協議，並再次明確尊重敘利亞主權、國家統一和領土完整的重要性。

而法新社最新消息稱，美國總統特朗普（Donald Trump）呼籲埃爾多安「理性行動」，特朗普重申，如果敘利亞軍事打擊「結果不公道」，土耳其將付出遭「大規模經濟制裁的代價」。而美國雅虎（Yahoo）新聞網消息稱，由於特朗普政府拒絕對埃爾多安政府採取行動，美國參議院跨黨派人士建議對土耳其施行嚴重的制裁手段，比如凍結埃爾多安、土耳其副總統、防長等政要在美國的資產，直到土耳其撤兵敘利亞為止。

此外，美聯社（AP）消息稱，當天在埃爾多安Twitter留言後四小時，特朗普發表書面聲明稱：「不給（土耳其的）軍事進攻背書，已經向土耳其說明，這次軍事行動的主意很糟糕。」特朗普還稱，將遭受軍事打擊的地區已無美軍，「從我首日踏足政治以來，我已經表明不希望參加這些永無休止、毫無意義的戰爭——尤其是那些對美國沒有益處的戰爭。」

特朗普（右）撤軍敘利亞，被稱作送給普京的生日大禮。（Reuters）

在埃爾多安宣布「和平噴泉」活動前一小時，特朗普在Twitter繼續捍衛撤軍敘利亞的決定稱：「中東數百年來各種組織之間一直在戰鬥。 美國不應該去中東。我們已將50名美國士兵撤離了。土耳其則必須接管被歐洲拒絕返回的ISIS戰俘。對我們而言，愚蠢的、永無休止的戰爭即將結束！」特朗普還說：「美國在中東花費了八萬億美元進行戰鬥和維持治安。我們數千名偉大的戰士已經陣亡或受了重傷。對方有數百萬人死亡。進入中東是美國有史以來最糟糕的決定。」

特朗普篤定說道：「在我們國家的歷史上！ 我們在錯誤且不受擁戴的情況下進行了戰爭，並使用大規模殺傷性武器。其實沒有必要！現在，我們正在緩慢而謹慎地將我們偉大的士兵和軍隊帶回家。我們着眼的重點應當是大局形勢！美國比以往任何時候都更強大！」而白宮新聞發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）曾在10月6日發表「騎牆」聲明稱，美軍「將不會支持或參與（土耳其對敘利亞的）軍事行動」，「亦不會再出現在鄰近地區。」

英法德齊心：是我們欠庫爾德人

德國外長馬斯（Heiko Maas）在Twitter強烈譴責土耳其軍隊進攻敘利亞東北部地區。馬斯表示，土耳其的行為將加劇地區的動盪局勢，可能導致極端組織死灰復燃。馬斯呼籲土耳其結束軍事行動。

法新社消息稱，英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）對土耳其軍事行動表示「嚴重擔憂」。而法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）譴責土耳其的同時表示，土耳其的軍事行動是危險的，將致使ISIS有機可乘，「必須立即停止」。法國負責歐洲事務的國務秘書蒙特查林（Amélie de Montchalin）指出，法、德、英正在準備一份態度非常明確的聯合聲明。

法國前總統奧朗德（François Hollande）10月9日亦呼籲立即阻止土耳其對敘利亞庫爾德部隊的進攻。他對《巴黎人報》（Le Parisien）說：「我們虧欠着庫爾德人。在打擊ISIS恐怖組織的國際聯盟範疇中，我和庫爾德人工作過，他們是我們在當地打擊ISIS恐怖組織的支撐點。」

此外，荷蘭外交大臣布洛克（Stef Blok）召見了土耳其大使會談。消息還稱，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）敦促土耳其保持克制，不要損害打擊恐怖組織的成果。聯合國應歐盟國家要求，10日將召開緊急會議。