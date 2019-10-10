特朗普對彈劾案轉守為攻　首次列出配合調查具體條件

美國總統特朗普（Donald Trump）10月9日表示，願意在權利受到保障的前提下配合彈劾調查。分析稱，這是特朗普首次明確列出配合調查的具體條件，將壓力轉給眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）。

有評論稱，此次通烏門對特朗普的衝擊，可能比通俄門更嚴重，特朗普正面臨重大政治危機。（AP）

路透社9日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）當天表示，如果眾議院的彈劾調查得到該院投票表決的批准，以及民主黨遵守他認為公平的規則，讓共和黨人得到公平對待，他願意配合眾議院的彈劾調查。

白宮此前曾批評眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）未召集全體會議進行投票表決，以授權展開彈劾調查，批評調查是違憲的。

當被記者問到如果在眾議院表決的情況下，是否會配合民主黨提出的作證與出示文件等要求，特朗普說：「如果他們給我們權利，我們會的。」

《華爾街日報》9日報道，這是在白宮批評調查違憲後，特朗普釋放出有意合作的信號。這是特朗普首次明確列出配合調查的具體條件，將壓力轉給佩洛西。

佩洛西曾拒絕就彈劾調查舉行正式的眾議院投票表決的要求，稱這對於調查來說沒必要。

評論稱，在特朗普競選連任之際，對彈劾調查投票表決，將迫使民主黨議員明確選邊站隊。在433個議席的眾議院，民主黨有235席位，有不到10位民主黨議員尚未公開支持彈劾調查。

拜登呼籲彈劾特朗普

有望代表民主黨參加2020年美國大選的前副總統拜登（Joe Biden）9日首次呼籲彈劾特朗普。

拜登於新罕布什爾州（New Hampshire）出席競選活動時表示，特朗普的言行已經證明了他阻礙公正，並且拒絕接受國會調查，已經為特朗普定罪。

拜登表示，特朗普違背就職誓詞，背叛國家並做出可遭彈劾的行徑。他說，為了維護美國的憲法、民主和基本誠信，應該彈劾特朗普。

特朗普隨後回應，指控拜登父子從至少兩個國家得到數百萬美元，卻主張彈劾總統，他稱「而我沒有做錯任何事」。