韓媒：為何韓國不應在中美之間選擇站隊中國

一位韓國專家認為，文在寅的「遠美親中」只會給韓國內政外交帶來更大問題，揭示韓國不應站隊中國的兩方面原因。

韓國東北亞研究所長池海範10月10日在韓國親保守派媒體《朝鮮日報》上發表了一篇題為《韓國站隊中國後會遭遇的未來》的評論文章，認為韓國政府和執政黨的「中國偏向」越來越嚴重，如果韓國站隊中國一方，只會讓韓國內政外交一片混亂。

文章稱，文在寅政府上台後採取的外交安保措施指向一個方向，那就是隱含着的「親華戰略」。以環境影響評價為藉口推遲正式部署「薩德」，削弱安保力量的韓朝軍事協議，廢除韓日之間的GSOMIA（軍事情報保護協定），放棄韓美日安保合作，追求包括中國在內的多方合作等會成為韓美同盟解體的墊腳石，而這些都是有利於中國的措施。

中韓兩國因「薩德」分歧而關係出現嚴重裂痕。（VCG）

也就是說，文在寅政府的外交是「遠美親中」的戰略，其目的是想得到中國的幫助，實現與朝鮮「一國兩制」式的聯邦制統一。

池海範認為，中國和朝鮮的立場是只要美軍在朝鮮半島，就不能在統一問題上進行合作，因此文在寅可能需要同時推進統一和美軍撤離。最終，韓國必須面對「拋棄美國,與中國聯手」的決斷時刻。

池海範認為，如果韓國脱離韓美日三角同盟，被編入朝中俄三角體制的情況，韓國社會將陷入巨大的衝擊和混亂之中。最重要的是，經濟受到的衝擊可能會超過1997年經濟危機。如果執政黨在明年的國會選舉中獲勝，擔心聯邦制統一的國際資本將逃離韓國，股票和韓元價值可能暴跌。如果富豪們轉向海外，房地產市場也會面臨危險。如果韓國被排除在美國主導的「全球貿易鏈」之外，出口之路將急劇變窄。如果企業倒閉，失業者會劇增，青年們將無處可去。由於金融機構的破產，幾十年裏交納的個人年金可能打水漂。國民年金、公務員年金也無法保障未來。

其次，拋棄韓美同盟，達成聯邦制協議的韓國將很難與朝鮮平等地規劃朝鮮半島的未來。擁有核武裝的金正恩一人獨裁體制會壓迫韓國的整個政治、經濟和社會。拋棄了美國和日本的韓國，在對華關係上也無法保障能得到平等公正的待遇。

池海範認為，拋棄韓美同盟，站「中國隊」的選擇，從根本上破壞了過去70年裏韓國所享有的自由民主和富饒的政治經濟結構。美國是韓國的「朋友」，而中國不能成為「朋友」。同中國維持友好關係是韓國經濟的需要，但這終究是基於在韓美同盟之上才能做到的。