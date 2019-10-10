為何15天內三提中日關係　安倍晉三急速轉變真正意圖

日本首相安倍晉三10月9日在參議院全體會議上再次強調決心開創中日關係「新時代」 ，多名俄羅斯專家對此進行解讀，中日關係的新階段能否「走得更近」？

綜合媒體10月10日報道，安倍晉三10月9日在參院全體會議上就中日關係表示，「已決心擴大所有層面的交流，把中日關係推上新階段，開創中日新時代。」

中國首次派出編號131「太原艦」參加日本10月14日舉行的海上閲艦式。（新華社）

15天內第三次提到「日中新時代」

共同社稱，此次已是安倍晉三15天內第三次提到開闢「日中新時代」。9月26日，安倍晉三通過影片祝賀新中國成立70周年，提到「決心要開闢中日新時代。」10月4日，日本召開臨時國會，安倍晉三在眾參兩院會議上講話也提到「要開闢中日新時代」。

俄羅斯衛星通訊社提到，9月29日，日本發佈2019年版的《防務白皮書》頗為關注中國及其對亞洲安全的影響，反映出兩國關係的發展前景並不那麼樂觀。

俄羅斯科學院世界經濟與國際關係研究所日本經濟和政治研究室主任Vitali Svidko則認為，安倍晉三關於中日關係新階段的表態與日本外交並不矛盾。「這樣的外交手段一直存在於日中關係。東京已意識到中國日益壯大的軍事力量是對自己的長期威脅。應對這一問題的一個有效措施恰恰是做出這種反應，即兩條平行線同向而行：既要加強本國防衛能力對抗中國，又要在政治層面進行對話以免關係惡化。在發生嚴重的關係危機時，兩個鄰國可能都要遭受損失；還有一點保證：就是中國會謹慎行事，不損害日本利益和聲望。北京在對日關係上非常自信，但卻盡量不越過某條紅線。」

專家：日本想藉此傷害首爾

俄羅斯科學院遠東研究所朝韓研究中心首席研究員阿斯莫洛夫（Konstantin Asmolov）則認為，「安倍晉三的此番表態確實轟動。不久前他談到了與朝鮮領導人舉行首腦會議的可能性，但到目前為止，這些還都只停留在口頭上。至於在對華關係上，安倍晉三不過是希望在日韓目前貿易戰的背景下傷害首爾。」

政治學家米爾扎楊（Grigory Mirzayan）認為安倍晉三表態雖然會給兩國關係注入積極因素，但對東京和北京會走得很近表示一定的懷疑。

米爾扎楊承認，中日兩國之間會有明智的合作，因為日本比以往任何時候都更希望合作。東京儘管與華盛頓存在現實的戰略合作，但卻非常害怕剩自己一國同強大的中國對抗。

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當然，日本人在與中國對抗問題上會指望美國的幫助，但同時也寧願希望靠自己。因此，開始談論修改和平憲法的第九條。今天對美國能保證日本安全的承諾存在一些懷疑，因此才有了解決問題的途徑，安倍晉三選擇了其中之一。

米爾扎楊稱：「日本正試圖與中國達成共識，找到某種妥協方案（確保兩個對立方共同存在的可能性、哪怕只是它們之間的暫時和平關係）。然而由於歷史原因，很難做到這一點，因為這首先既與中國精英的情緒，也與幾十年來被灌輸有日本恐懼症的中國百姓的情緒有關。當然，這種現象不是憑空而來，而是來自他們共同的歷史問題。」