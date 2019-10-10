特朗普不擔心土軍入敘或致恐怖分子越獄：他們將逃往歐洲

美國總統特朗普（Donald Trump）10月9日被問及，土耳其與敘利亞北部庫爾德人的軍事衝突可能會導致是否存在被囚恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）武裝分子越獄的威脅時說，最危險的ISIS囚犯已被轉移。他說那些聖戰士將逃往歐洲，土耳其現在須負責確保那些人繼續被拘禁。

土耳其當地時間10月9日對敘利亞展開軍事行動，圖為敘利亞城市Ras al-Ain升起滾滾濃煙。（VCG）

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，有美國官員擔憂，囚禁在土耳其和敘利亞邊境「臨時監獄」中的ISIS武裝分子會因為看守他們的庫爾德人與土耳其作戰而逃脱。

報道提到，長期以來都有美國官員警告，這些臨時監獄容易受到攻擊。一名國防部高級官員對CNN表示，土耳其的軍事行動對美國打擊ISIS的行動產生了「不良影響」。

特朗普10月9日被問及相關問題時表示，已經把一些最危險的ISIS囚犯「轉移到了其他安全的地方」。他說：「他們將逃往歐洲，那是他們想去的地方，他們想回到自己的家。 但是歐洲不想從我們這裏接收他們。 我們本可以（將那些人）給他們的，他們可以進行試行，他們本可做他們想做的任何事情。 但是像往常一樣，這不是相互的……」

報道稱，在臨時監獄中關押的10,000多名被俘ISIS武裝分子中，大約有2,000名是來自伊拉克或敘利亞之外的外國人。儘管特朗普斷言這些武裝分子能逃往歐洲，但相信這些海外武裝分子裏，從歐洲來的只有大約幾百人。

土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）10月9日在Twitter上宣布，土耳其軍隊及其支持的敘利亞反對派武裝已對敘北部的庫爾德工人黨展開代號為「和平噴泉」的軍事行動。在埃爾多安宣布展開軍事行動後，土耳其軍隊隨即對敘利亞邊境小鎮展開空襲。

敘利亞外交部9日強烈譴責土耳其的入侵行為，表示將用一切合法手段對抗土耳其。敘政府還表示，庫爾德武裝要為此負責，因為這些後果是他們依賴美國政府造成的。