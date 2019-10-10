【遊日注意】颱風海貝思迫近日本　陸空交通勢大受影響

2019年第19號颱風海貝思（Hagibis）迫近日本，氣象廳預計本州廣泛地區在10月12至13日會受到狂風暴雨影響。多間鐵路和航空公司指部分班次可能延誤或取消，而在當地舉行的欖球世界盃亦有數場賽事無法舉行。

根據日本氣象廳資料，截至當地時間10日中午12時，超強颱風海貝思集結於小笠原群島父島西南440公里，以時速20公里向北移動，大致吹向本州地區。海貝思中心氣壓915百帕（hPa），中心風速每秒55米，瞬間風速每秒75米。

當局指海貝思可能會在移動時遇到冷海水而稍為減弱為強颱風，但11日迫近東日本及西日本的太平洋沿海地區時，仍會為當地帶來惡劣天氣。預計在11日早上24小時內，為東海至關東地區帶來100至300毫米雨量，四國地區的亦可能會有100至150毫米降雨量。

氣象廳警告，海貝思的威力與早前導致千葉地區大停電的法茜、以及在2018年9月癱瘓大阪關西機場的飛燕相似，因此呼籲民眾提高警覺。

颱風海貝思迫近日本本州，當地交通機構宣布未來數日服務可能受到影響。一名英格蘭欖球迷在濱松站查看鐵路班次的通告。而受到颱風影響，12日在橫濱上演的英格蘭對法國欖球世界盃賽事亦要取消。（路透社）

東京大範圍鐵路服務或停駛

受到海貝思迫近影響，全日空宣布12日由東京成田及羽田機場的內陸航班全部取消，日本航空公司亦指不排除會有班次停飛。

在鐵路交通方面，東海旅客鐵道公司（JR東海）指12至13日期間會減少東京至新大阪之間的新幹線班次，甚至完全停駛。

在上次颱風期間被批評大幅推遲復駛時間的東日本旅客鐵道公司（JR東日本），亦預告12至13日在首都圈可能實施大規模停運，新幹線亦會包括在內。另外小田急電鐵亦將在11日公布未來兩日的停駛計劃。

共同社引述消息人士指，由於日本正值三日長假期，可能會有大量民眾計劃外出，因此有必要提早通知。加上正舉行欖球世界盃，外國訪客眾多，JR東日本考慮在官方網站及Twitter以中、英、韓三種語言公布消息。

欖球世界盃主辦賽會10月10日在東京宣布取消12日的兩場比賽，而13日的另外4場賽事則視乎情況決定。（路透社）

欖球世界盃比賽取消

另外欖球世界盃賽會宣布取消12日分別在愛知縣豐田市及神奈川縣橫濱上演的兩場分組賽，以及移走球迷公眾觀賽區的大型屏幕，避免遭強風吹倒。當局亦會視乎天氣情況，決定是否取消13日的四場賽事。

而在被颱風法茜蹂躪的千葉縣，當地多個市政府已經呼籲民眾提早避難，並派發沙包防止建築物水浸。