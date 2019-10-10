韓媒：中國報道國慶節消費盛況忽視一重要細節

今年國慶節期間，中國向世界顯示了爆發性的消費力，8億名中國人「大移動」，在吃喝玩樂方面「放肆」撒錢。

中美貿易戰對兩國經濟產生的負面影響逐漸顯現出來。（Reuters）

據中國文化旅遊部和商務部等透露，國慶節期間中國國內旅行人數達7.82億名，比2018年同比增長7.8%，該期間的中國國內旅遊收入增加8.5%，達到逾7000億港元。

韓國《朝鮮日報》10月10日報道稱，事實上國慶節消費增長率從2018年降至個位數（9.5%）之後今年呈現繼續下降的趨勢。但是中方媒體重點強調了在經濟鈍化的背景下消費規模本身大的特點，而刻意忽視了對消費增長率持續下降現象的報道。

在10日至11日即將舉行中美高層級貿易協商前夕，中國媒體大肆報道了中國國慶節期間「爆棚」的消費能力，向外界展示了即使中美協商沒有結果也不會影響中國經濟發展的「背後信息」，向美國暗示「不會做出妥協讓步」的意思。

而當下的中美貿易談判陷入非常膠着的狀態中。

《日本經濟新聞》10月10日報道稱，劉鶴6日表示中國不會就補貼等結構改革問題進行提案，觸動了要求中國對產業政策進行根本性轉變的美國政府內部對華強硬派的神經。

中國對特朗普打出「人權牌」表示強烈反對。中國商務部8日晚稱美國「打着人權的幌子，將28家中國地方政府機構和中國企業列入『實體清單』實施制裁，並藉機污衊抹黑中國的治疆政策，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對」，暗示要採取反制措施。

香港《南華早報》8日報道稱，中國談判代表團縮短了在華盛頓的滯留計劃，這一迹象更顯示中美實務談判沒有取得大的進展。