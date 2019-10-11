【圖輯】NBA季前賽上海站觀眾座無虛席

美國男子職業籃球聯賽（NBA）球隊休斯敦火箭（Houston Rockets）總經理莫利（Daryl Morey）的涉港言論在中國引發軒然大波。但在北京10月10日舉行的NBA季前賽上海站籃網對湖人的比賽中，場館內依然座無虛席。

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綜合媒體10月10日報道，由於莫利的涉港言論觸碰了中國底線，一時間中國從民間到官方都掀起了抵制NBA的聲浪，中國央視體育頻道10月8日宣布立即暫停NBA賽事轉播。在此之前，NBA與央視已經合作將近30年。

NBA的贊助商體系也出現問題。中國地區近20個品牌與NBA展開合作，受此影響，包括李寧、安踏等多家中國本土品牌已經明確表示譴責並抵制這一行為。而剛剛以15億美元簽約的騰訊體育也表示暫停轉播NBA賽事。

10月10日的上海站比賽現場，着實出乎外界意料。中國球迷對NBA的觀賽熱情絲毫不減，現場座無虛席。

而中國外交部此前剛剛就NBA事件進行過表態。有記者提問，「中方是否在利用其影響，來妨礙言論自由？」

耿爽回應稱，中方的立場已經非常清楚。「我建議你去關注一下普通中國民眾對此事的反應和他們的態度。跟中方開展交流與合作，卻不瞭解中國的民意，這是行不通的。」