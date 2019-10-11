RCEP會議舉行在即　印度力推動談判進程

「區域全面經濟夥伴協定」談判的部長級會議10月12日在泰國曼谷舉行，預計會議將討論在11月初首腦會議上就RCEP達成最終結論的事宜。不過，各國在削減和撤銷關税等問題上存在較大分歧，因此互相能夠做出何種程度的讓步成為焦點，但作為談判參與國之一的印度態度表現得尤為積極。

據日本《產經新聞》10月11日報道，日本經濟產業大臣菅原一秀在記者會上強調：「針對11月的首腦會議，將着力於解決殘留的政治課題。」

報道稱，RCEP談判涉及約20個協議領域，目前約有半數以上未達成一致。尤其是在關税領域，日本和澳洲主張大範圍取消關税，而印度主張優先保護本國產業，因此互相之間存有嚴重分歧，對RCEP達成一致構成巨大障礙。

值得注意的是，雖然印度與其他國家在RCEP談判上仍存在隔閡，但印度政府對整體的RCEP談判展現出積極態度。德國之聲中文網報道稱，印度商務部此前發表聲明稱，印度希望能夠保證在以上協定的框架內不突然間受到進口狂潮的襲擊。該聲明尤其提到，談判旨在化解人們對中國進口產品的顧慮。

印度貿易部長戈亞爾（Piyush Goyal）說，談判由財政部和工業部主持，議題主要集中在設置包括自動啟動的一個安全機制，抵禦從RCEP成員國突然大幅增加進口的緊急情況。

印度政府雖然積極推進RCEP進程，但對中國進口產品仍保有高度警惕。（Reuters）

一名對談判進程知情的消息人士說，印度同其它國家已就設置安全機制問題達成原則性一致，即一旦一個簽約國的產品有傾銷嫌疑時，印度自動啟動關税機制。

目前，印度的奶農以及其它生產行業擔心一旦國門大開，中國的廉價進口產品將衝擊印度的農業市場，而直到目前，印度13億人口基本依賴國內的農業生產。

除農產品問題外，印度國內的批評者還認為，中國產的廉價手機、鋼材、工業產品以及玩具都會充斥印度市場。

但印度政府不以為然。在新德里看來，加入RCEP協定意味着印度參與到全球高端產品的供應鏈中，其中包括電子產品和工業品。而更多地加入國際市場，恰恰可以彌補國內市場的低迷走勢。