日本上調消費稅　69%企業料不利增長

日企被指不看好日本的經濟前景，更預測本國持續時間最長的戰後擴張期即將迎來終結，而日本政府上調消費税的舉措被認為嚴重損害經濟。

路透社10月11日報道，11日公布的路透調查結果顯示，日本公司多認為，本國持續時間最長的戰後擴張期即將見頂，三分之二的受訪者預期，首相安倍晉三10月實施的消費税上調舉措將傷害經濟。

這一路透月度調查中幾乎所有訪企業都表示，日本經濟將在未來幾個月停滯不前或陷入衰退，這將標誌着「安倍經濟學」擴張期的結束。「安倍經濟學」是日本首相安倍晉三於2012年底提出的。

日本目前處於戰後最長的經濟增長期中，圖為東京澀谷夜景。（VCG）

安倍表示，他曾兩度推遲的國家消費税上調，對於控制日本債務負擔至關重要。但分析師擔心，税賦上調可能會使消費支出降温，並引發衰退。日本的債務負擔是工業國中最沉重的，超過日本5萬億美元年度經濟產值的兩倍。

路透調查顯示，69%的企業預計消費税上調將拖累經濟增長，26%認為沒有影響，5%認為可能給經濟帶來提振。

本次調查中預期將出現衰退的企業基本認為，衰退至少將持續一年，其中四分一的企業預期2020年稍晚時觸底，56%的企業認為衰退將拖延到2021年甚至更久。

據悉，這項企業調查是在9月26日至10月7日進行的，由日經調查研究公司Nikkei Research為路透進行，訪問了504家日本大中型非金融企業，其中230至240家企業匿名回答了各種提問。