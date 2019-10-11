【圖輯】習近平抵印度　外媒：將簽跨境鐵路大單

中國國家主席習近平10月11日率領代表團乘專機前往印度、尼泊爾。外國媒體聚焦中印領導人會不會討論克什米爾問題，以及習近平與尼泊爾可能簽署的一系列協議。

綜合媒體10月11日報道，新華社公開消息顯示，此次陪同習近平出訪的有：中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外交部長王毅，中國全國政協副主席、中國國家發展和改革委員會主任何立峰等。

按計劃，習近平10月11日至10月12日訪問印度，與印度總理莫迪（Narendra Modi）在南部臨海城市金奈舉行「非正式峰會」。

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10月9日，印度外交部在一份聲明中說，即將舉行的金奈非正式峰會將給兩位領導人提供一個機會，使他們可以繼續就有關雙邊、區域以及全球重要性的整體議題進行討論，並就深化印中更緊密的發展夥伴關係交換意見。

習近平此行之際，印度廢除印控克什米爾的特殊憲法地位的行動影響新德里和北京之間的關係。北京批評印度的決定，稱其損害中國的領土主權。

與此同時，北京學者提到「中國同情和支持巴基斯坦在這一問題上的局勢，因此目前的中印關係非常微妙。」巴基斯坦總理伊姆蘭・汗（Imran Khan）10月9日前往中國，會見了習近平和其他中國高層官員，討論了克什米爾局勢。

路透社10月9日引述一名印度政府消息人士的話稱，如果中方在會談中提出有關印控克什米爾的問題，印度將明確表示任何改變都屬印度內政事務。

繼印度之後，習近平還將前往尼泊爾進行國事訪問，這是23來中國領導人首次到該國進行國事訪問。

德國之聲稱，印度近年來一直擔心尼泊爾與中國之間的關係加強。在過去的幾年中，隨着來自中國的投資和大量商品湧入尼泊爾，中尼商業發展迅速。

中國目前是尼泊爾最大的外國直接投資夥伴。北京方面已承諾支持該國的一系列基礎設施和發展項目，這有助於增加中國在加德滿都的影響力。據悉，習近平和尼泊爾總理奧利（KP Sharma Oli）將完成幾項基礎設施項目協議的簽署，包括連接兩國的喜馬拉雅跨境鐵路，以及一項司法互助協議和引渡條約。