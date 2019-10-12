美國防部：駐敘美軍遭土耳其炮火襲擊

土耳其10月9日對敘利亞庫爾德武裝發起了代號為「和平噴泉」的軍事打擊。美國國防部稱，駐敘美軍遭到了土耳其的炮火襲擊。

土耳其對庫爾德武裝目標發起打擊。（VCG）

今日俄羅斯（RT）10月12日報道，美國國防部發表聲明稱駐敘美軍遭到土耳其的炮火襲擊。聲明還稱，沒有人受傷。

五角大樓發聲明證實，駐紮在敘利亞北部的美軍遭到附近土耳其陣地的炮火襲擊，不過沒有人員傷亡。

RT的報道指出（Kobani），炮擊發生在當地時間11日21時，地點位於敘利亞北部邊境城市科巴尼附近。

報道還稱，五角大樓這份聲明可以說證實早些時候有關美國駐敘利亞基地發生炮擊與發生爆炸的報道。

土耳其總統埃爾多安10月9日在社交媒體上稱，土耳其武裝部隊與「敘利亞國民軍」一起在敘北部發動了代號為「和平噴泉」的軍事行動，以打擊庫爾德工人黨武裝、敘庫爾德武裝「人民保護部隊」以及極端組織ISIS。

據悉，土耳其視敘庫爾德武裝為恐怖組織，但美國視這一武裝為反恐作戰合作伙伴，美國突然宣布從敘利亞東北部撤軍，相當於給土耳其軍隊進入敘境內打擊庫爾德武裝「開綠燈」。

美國總統特朗普（Donald Trump）10日說，美國有意出面調停當前土耳其在敘利亞東北部對庫爾德武裝展開的軍事行動。他同時警告土耳其如行動「過線」則可能招致美國製裁。