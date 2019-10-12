特朗普會見劉鶴　稱美中基本達成協議　非常接近結束貿易戰

美國總統特朗普（Donald Trump）10月11日在白宮橢圓形辦公室會見了中國國務院副總理劉鶴。特朗普表示，基本上已經達成了協議，貿易協議的第一部分將在未來幾周完成，美中非常接近結束貿易戰。

特朗普再次在白宮會見劉鶴，媒體認為，這對中美貿易戰是一個好的迹象。（AFP）

綜合媒體報道，特朗普在會見劉鶴時表示，第一階段簽署後，「第二階段幾乎將立即開始。」

特朗普表示，貿易協議的第一部分將在未來幾周完成。他下月將在亞太經合組織峰會（APEC）期間與中國國家主席習近平簽署第一部分的協議。

他說：「我們基本上已經達成了協議，但還要以書面形式完成，這可能需要三週、四周或五週的時間。你知道，我們會在智利相聚，也許到那時就會完成，或是大約是那個時候。」

特朗普在與劉鶴會晤後對記者說:「我們非常接近結束貿易戰。」

據中國官媒新華社報道，特朗普表示，美中兩國關係發展強勁。他非常尊重中國，非常尊重習近平主席，他是一位偉大的領導人。他很高興看到，美中經貿磋商取得了實質性的第一階段成果，這對美中兩國和世界都是重大利好。希望雙方團隊抓緊工作，及早確定第一階段協議文本，並繼續推進後續磋商。美國歡迎中國留學生赴美留學。

劉鶴轉達了習近平致特朗普的口信。習近平在口信中指出，兩國經貿團隊已在部分協議磋商上取得進展，雙方要妥善解決彼此關切，爭取就其他領域的問題取得積極進展。雙方要堅持協調、合作、穩定的基調，在相互尊重基礎上管控分歧，在互惠互利基礎上拓展合作，推動兩國關係沿着正確軌道向前發展。

劉鶴表示，雙方在此輪磋商中就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論，在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展，討論了後續磋商安排。希望雙方相向而行，按照兩國元首確定的原則和方向，在平等和相互尊重基礎上妥善解決彼此的關切，推動兩國經貿關係健康穩定向前發展。