【圖輯】習近平訪印度　與莫迪攜手合照

中國國家主席習近平10月11日在金奈會見印度總理莫迪，兩人遊覽馬哈巴利普拉姆古寺廟，觀看代表印度古老文明的婆羅多舞等印度古典舞蹈。

綜合媒體10月12日報道，新華社公開的內容顯示，習近平從下榻飯店乘車前往馬哈巴利普拉姆古寺廟群，莫迪（Narendra Modi）在入口處迎接，對習近平來到金奈表示熱烈歡迎。

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習近平表示，2018年他同莫迪在武漢成功舉行會晤，引領中印關係進入新階段。他表示很高興應莫迪邀請來到印度南端的泰米爾納德邦，對印度的了解可以更進一步。

馬哈巴利普拉姆古寺廟建於公元7至8世紀，由阿周那石雕、五戰車神廟、海岸神廟等古蹟組成。莫迪陪同習近平參觀並親自做講解。

習近平提到泰米爾納德邦是古絲綢之路的海上貨物中轉站，雙方要以2020年中印建交70周年為契機，推動兩國各方面關係進一步發展。

莫迪表示，他與習近平所在的這個古寺廟群是印度文化遺產和建築的傑出代表，見證了印中兩國跨越十幾個世紀的文明交流和悠久的歷史聯繫。經過幾千年的發展，印中兩國現在都已經成為重要新興經濟體，加強交流合作，對於兩國發展具有重要意義，也將促進全球進步繁榮。印中文明古老深刻，其藴含的智慧可以為解決當今世界面臨的各種挑戰提供啟示。

「這次非正式峰會對習近平很重要，對莫迪也很重要。」美國智庫卡內基印度中心主任・喬杜里（Rudra Chaudhuri）說，「此次峰會的意義在於試圖尋找一種與中國合作的框架，並在合作與競爭之間找到適當的平衡。」

《紐約時報》稱，由於中國對印度在克什米爾和查謨問題上極度不滿，這次兩國領導人的會晤也差點被取消，中國直到幾天前才確定習近平會訪問印度。一名沒有透露姓名的印度官說，目前兩國是「宿敵友好」關係。

除了領土問題，目前新德里方面正尋求減少高達530億美元的對華貿易逆差。印度國際經濟關係研究院主任卡圖里亞（Rajat Kathuria）表示：「中國必須想辦法給予印度更多的市場准入。目前存在中國實施的不合理的非關税壁壘。」

此外，莫迪和習近平之間的商談預計還將觸及印度是否准許中國電信設備製造商華為參與新德里即將啟動的5G網絡建設。按用戶數量計算，印度擁有世界第二大電信市場。