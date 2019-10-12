【中美貿易談判】協議細節有哪些　媒體熱議北京並未大讓步

美國總統特朗普在會見中國副總理劉鶴後，10月11日宣布中美雙方達成「重大的第一階段協議」。這將為全球經濟提供一些喘息空間，預計中美官員將在未來五週確定細節文本。

10月11日，特朗普在白宮閲讀劉鶴轉交的習近平信件。（AP）

綜合媒體10月12日報道，美國和中國就貿易戰達成「休戰協議」，華盛頓方面同意一項有限協議，包括暫緩即將生效的美國關税，以換取中國的一些讓步，主要是在農產品購買方面。

中國商務部網站公開消息顯示，雙方在兩國元首重要共識指導下，就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論。雙方在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展。雙方討論了後續磋商安排，同意共同朝最終達成協議的方向努力。

劉鶴轉交了中國國家主席習近平致特朗普（Donald Trump）的信件。特朗普接過信後說：「我們花了很長時間才走到這一步，我們非常感激，非常感謝。」

特朗普感謝習近平的口信，表示「美中兩國關系發展強勁。我非常尊重中國，非常尊重習近平，他是一位偉大的領導人。我很高興看到，美中經貿磋商取得了實質性的第一階段成果，這對美中兩國和世界都是重大利好。希望雙方團隊抓緊工作，及早確定第一階段協議文本，並繼續推進後續磋商。美國歡迎中國留學生赴美留學。」

這項初步協議朝解決全球最大兩個經濟體之間長達15個月的貿易戰邁出了一大步。

特朗普10月11日在白宮橢圓形辦公室會晤劉鶴後說：「我們非常接近結束貿易戰」；並表示第一階段簽署後，「第二階段幾乎將立即開始」。並提到，在解決中國強行技術轉讓的問題上，討論取得了「良好進展」。

特朗普表示，貿易協議的第一部分將在未來幾周完成，希望能在亞太經合組織峰會期間與習近平簽署第一部分的協議。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）在橢圓形辦公室參與會談後宣布，白宮已取消了對中國進口商品的新一輪關税，這批關税原本定於10月15日生效。儘管兩國未能就中國匯率問題達成協議，但姆努欽透露談判「幾乎已經完成」。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）指出，特朗普尚未就計劃在12月對華徵收的額外關税做出決定。此外，尚不清楚美國政府是否會按計劃向美國公司授予許可證，允許他們對中國電信巨頭華為出售技術和設備。萊特希澤稱，將單獨考慮華為問題。

目前的協議將解決知識產權、金融服務方面的問題，中國還將購買價值約400億至500億美元的農產品。

德國之聲、英國廣播公司（BBC）等歐洲媒體認為，中方的讓步相對較小，基本上是重新包裝在多輪談判期間做出的現有承諾。儘管中國將額外購買農產品，特別是大豆和豬肉，並同意在知識產權、匯率和金融服務領域採取一些新措施，但並未涉及大舉改革長期令美國官員和企業不滿的產業補貼及其他做法。