中美反應大不同　貿易休戰協議究竟誰佔上風

美國總統特朗普10月11日稱美中達成「實質性第一階段協議」，推遲10月15日對華加徵新一輪關稅，並推翻諸多涉華言論。與特朗普看好貿易談判相比，北京方面的反應卻大不相同。

特朗普10月11日在白宮會晤劉鶴後對記者說，「我們非常接近結束貿易戰」。（AP）

改口涉華言論

在與中國副總理劉鶴會晤後，特朗普向記者透露貿易協議將分三步達成。目前的協議將解決知識產權、金融服務方面的問題。

其中，中國將購買價值約400億至500億美元的農產品。這可能會使中國2017年從美國購買的240億美元的農產品及相關產品增加一倍以上，此項內容也成為特朗普向媒體炫耀的最大勝利。

彭博社稱，協議中還有對知識產權及匯率方面不甚明確的承諾。這份協議的範圍遠比特朗普自己曾設想的要小很多，也遠不及5月份談判破裂時雙方磋商的內容範圍。德國之聲、BBC等歐洲媒體認為，中方的讓步相對較小，基本上是重新包裝了在多輪談判期間做出的現有承諾，也並未涉及大舉改革長期令美國官員和企業不滿的產業補貼及其他做法。

與之相比，特朗普10月11日則推翻一些涉華言論。歡迎中國留學生，稱中國學生不會被區別對待。並否認中國學生面臨簽證變難的局面。「我們擁有世界上最優良的大學系統，我們將繼續維持這個水平，之所以優良的其中一個原因是我們有很多來自中國的學生。我們不會把它變難，我們將為所有人做到這一點。」

特朗普稱：「我們有來自中國的優秀人才，他們在我們大學裏佔有很大一席之地，我們希望這樣保持下去。曾有不實的謠傳說我們要把學校的大門向中國關閉，這太不實了。」在這之前，特朗普曾炮轟每一個中國留學生都是間諜，兩國學術交流一度遭到嚴重影響。

與此同時，特朗普也改變有關香港問題的態度，「中國政府在香港問題取得進展，示威人數少多了，最終問題會自行解決。」並強調達成的部分貿易協議對香港居民而言將是「大好事」。

有美國網友感慨，為了與中國達成貿易協議，其他任何事情似乎都不再重要。正如特朗普說的那樣：“沒有任何事比我們現在和中國一起做的事更重大。」「美國和中國之前有很多摩擦，但現在如同一場愛的盛宴（lovefest），這是一件好事。」

北京反應冷淡

儘管中國官方也宣布雙方在諸多問題上取得進展，但相關表態卻更加謹慎。《人民日報》10月12日刊發文章呼籲美國取消全部加徵關税，讓貿易戰真正停止。

「需耐心和定力」，中國官方媒體新華社10月12日評論指出，剛剛的一輪中美經貿高級別磋商取得進展，但後續許多問題依然充滿不確定性，要始終保持足夠的耐心和戰略定力。

文章指出，本輪磋商的進展來之不易，也要清醒看到，今天的中美關係較以往更加複雜，加之有些人想把經貿問題政治化，找到兩國都能接受的經貿問題解決方案恐怕還要經歷一個較長的過程。