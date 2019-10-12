81歲奧斯卡影后珍芳達示威被捕　原來受16歲環保少女通貝里啟發

奧斯卡影后珍芳達（Jane Fonda）雖然已是81歲高齡，但關注社會議題的熱情絲毫不減，她10月11日在美國國會山莊外參與抗議氣候變化的示威，遭警方反綁雙手、戴上手扣帶走。但她之前已指，將每周都去國會外示威，又稱是受到年輕的16歲環保少女通貝里（Greta Thunberg）啟發。

珍芳達在Facebook轉載影片，顯示她在國會大廈的階梯上抗議10分鐘後，便與其他多名人士一起遭警方帶走。她當時身穿紅色大衣，不停叫喊要關注氣候變化的口號，之後她遭警方戴上手扣，並在其他示威者的歡呼聲下被帶走。數個小時後，警方釋放珍芳達。

警方發表聲明指，美國國會警察局（US Capitol Police）當天一共逮捕16人，原因是他們違法在國會山莊東側抗議。《紐約時報》報道，珍芳達若因參與違法示威活動罪成，將面臨最多250美元（約1951港元）罰款及最高90天監禁。

珍芳達（中間紅衣者）遭警方帶走（Arlo Hemphill via Reuters）

受環保少女通貝里啟發

珍芳達的示威決心顯得非常堅定，她之前向《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）表示，她將搬到華盛頓4個月，這是因為她看到瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）全力對抗地球暖化的熱情，她也得到啟發。

通貝里從瑞典去到美國，呼籲全球民眾關心氣候議題，引起國際關注（Getty Images）

珍芳達在被捕前，曾向現場群眾發表講話，痛斥氣候變化是「人為危機」，並稱自己與其他環保人士會每逢週五中午就到國會山莊外示威，不論當天是晴天、雨天、下雪或是暴風雪。

珍芳達以優雅見稱，同時非常關心社會議題（美聯社）

兩屆奧斯卡影后

珍芳達過去憑藉1974年電影《花街殺人王》（Klute）及1978年電影《榮歸》（Coming Home），兩度摘下奧斯卡影后殊榮，至今仍活躍影壇。她在螢幕前以優雅見稱，同時非常關心社會議題，她過去曾公開反對美國總統特朗普（Donald Trump），並加入反對這位美國總統的聯署。