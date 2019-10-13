習近平訪問尼泊爾　料簽署幾項基礎建設協議

中國國家主席習近平當地時間10月12日從印度抵達尼泊爾，成為20多年來首次訪問尼泊爾的中國國家主席。他預計與尼泊爾政府簽署幾項基礎建設的協議，不過，尼泊爾官員對其中某些協議守口如瓶。

英國路透社10月13日報道，習近平12日抵達尼泊爾進行國事訪問，將與尼泊爾總理奧利（KP Sharma Oli）進行會談，雙方有望簽署協議，擴大喜馬拉雅國家與西藏之間的鐵路連接。

習近平是時隔23年來首位訪問尼泊爾的中國國家主席，他是從印度抵達尼泊爾的，習近平剛與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行了會談。尼泊爾是印度和中國之間的天然緩衝區，一直在努力減少對新德里的依賴。

一位尼泊爾政府官員說，中國領導人將在10月13日會見奧利，預計兩國領導人將見證兩國官員簽署一系列協議，包括計劃將鐵路連接線從偏遠的多山西藏擴展到尼泊爾首都加德滿都。該鐵路將成為尼泊爾於2017年加入中國「一帶一路」倡議的一部分。

奧利的高級助手之一Rajan Bhattarai說，中國專家已對該計劃進行了可行性研究。官員還透露，該報告將包含成本估算，並確定融資和建設模式。

據尼泊爾《加德滿都郵報》報道，預計習近平與尼泊爾官員簽署約12項協議，涉及從能源行業投資到加德滿都鐵路的投資，再到建立阿育吠陀研究中心和建立一所致力於科學技術的大學。

不過，報道提到，尼泊爾官員們排除了簽訂某些最終協議的可能性，其中包括引渡條約，這不是當地報紙描述的最終協議之一。

尼泊爾官員說，多年來，中國一直在敦促尼泊爾簽署該條約，以改善邊境地區的管理，打擊非法越境和跨國犯罪，如銀行欺詐，販運以及黃金和野生動植物部分的走私。