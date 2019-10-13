土耳其越境攻打　庫爾德武裝斥美國　任由盟友被屠殺

針對此前土耳其軍隊對敘利亞北部庫爾德武裝發起大規模軍事行動，華盛頓方面突然「背後捅刀」、拋棄盟友的撤軍行為，敘利亞庫爾德軍事領導人憤懣不已。

美國有線電視新聞網絡（CNN）10月12日發佈一份美國政府內部文件。根據文件記錄，在10月10日的會議上，敘利亞庫爾德軍事領導人阿卜迪（Mazloum Abdi）向打擊恐怖組織ISIS國際聯盟副特使羅巴克（William Roebuck）表達了庫爾德方面的不滿。

阿卜迪說：「你們不願意保護（敘利亞）民眾，但你們不希望另一股力量來保護我們。你已經出賣了我們。這是不道德的。」

對於美國此前的「撤軍行為」，文件顯示，阿卜迪在10日的會議上明確告訴羅巴克，「我已經堅持了兩天，沒有對媒體說美國拋棄了我們。我希望你們（美國）現在離開我們的土地，這樣我就可以邀請俄羅斯人及其政府的飛機接管這片空域。要麼你們（美國）現在阻止（土耳其）對我方民眾的轟炸，要麼就靠邊站，這樣我們就可以讓俄羅斯人進來。」

然而，美國政府官員卻表示，美國不希望庫爾德人轉向俄羅斯。

基於目前的局勢，阿卜迪稱，「我需要知道你們是否有能力保護我方民眾，阻止這些炸彈落在我們身上。我需要知道（這些）。因為如果你無法做到，我現在就需要與俄羅斯政府達成協議，並且邀請他們（派）飛機來保護這個地區。」

對於庫爾德武裝的憤怒，羅馬克表示，他會將庫爾德領導人的信息傳遞給國務院，在此之前，他請求阿卜迪「不要立即做出任何決定」。此外，羅馬克還提到，美國正在努力阻止土耳其的進攻並促成停火。

此外，英國路透社10月8日援引庫爾德官員巴德蘭·吉亞·庫爾德（Badran Jia Kurd）的話說，庫爾德方面可能會與大馬士革和俄羅斯展開對話，以填補美軍撤離導致的安全真空。