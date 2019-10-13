英首相約翰遜「關鍵一周」　「英女王演說」令他下台壓力倍增？

英國首相約翰遜（Boris Johnson）8月借邀請英女王演說（Queen's Speech）之名，強行延長9月休會期引起爭議，他的舉動之後更被法院裁定為不合法。
外界預期她14日前來國會發表演說，國會之後進行辯論及投票。外界關注演說投票會否遭否決。究竟甚麼是「英女王演說」，為什麼它將關係到約翰遜的施政甚至前程？
何謂英女王演說？
英女王演說將表明政府來年施政方針，通常會列出政府打算通過的主要優先事項和立法。演說同時標誌新一屆國會會展開。
英女王演說通常會每年舉行，不過對上一次演說已是2017年6月21日。時任首相立翠珊（Theresa May）當時希望召開為期兩年的國會，以重點討論脫歐問題。
英女王至今已發表過64次演說，她在1959年及1963年因懷孕缺席，並由大法官代為宣讀。
英女王演說：圖為英女王2017年發表演說。（Getty Images）
演說講辭內容
演說講辭由首相撰寫，長度取決於擬議法律和其他公告的數量，通常需要10分鐘左右。
外界預料，今次的演說內容會圍繞脱歐，約翰遜或借女王之口表示堅定脱歐的立場。
英女王演說：英女王演說結束後數小時國會就會展開辯論。（Getty Images）
辯論及表決演說
演說結束後數小時國會就會展開辯論，有關辯論通常持續5日。辯論結束後國會將就演說投票。
約翰遜預計，國會會在10月21日至22日期間表決英女王演說。
英女王演說：若演說遭否決，反對黨可以此為由要求約翰遜辭職。（Getty Images）
演說不獲信任？
一般而言，投票都會獲得通過，象徵國會支持政府施政。但外界擔心今次演說會遭否決。約翰遜8月2日驅逐21名阻止硬脱歐的保守黨員離黨，令該黨在國會失去多數派的優勢。
若演說遭否決將意味政府不獲信任，反對黨可以此為由要求約翰遜辭職，令其陷管治危機。
對上一次演說不獲信任要數到1924年1月，時任保守黨首相鮑爾溫（Stanley Baldwin）隨後辭職。
英國脫歐往後重要日子一覽：
1. 10月14日：下議院議員重返議事廳，政府將利用「英女王演說」，講出其立法計劃，國會議員會在往後一周進行辯論。
2. 10月17日：為期兩天的歐盟峰會在比利時布魯塞爾舉行，這是10月31日英國脫歐期限前，最後一次的峰會。
3. 10月19日：國會特別會期。根據9月通過的「禁硬脫歐法」，如英國及歐盟未能就脫歐達成協議，首相須向歐盟提出要求延期脫歐。
4. 10月31日：英國脫歐日。英國原定於3月29日卸下歐盟成員國身份，後來延遲至這一天。約翰遜曾說過，無論有沒有協議，英國一定在這天脫歐。