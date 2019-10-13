英首相約翰遜「關鍵一周」　「英女王演說」令他下台壓力倍增？

英國首相約翰遜（Boris Johnson）8月借邀請英女王演說（Queen's Speech）之名，強行延長9月休會期引起爭議，他的舉動之後更被法院裁定為不合法。 外界預期她14日前來國會發表演說，國會之後進行辯論及投票。外界關注演說投票會否遭否決。究竟甚麼是「英女王演說」，為什麼它將關係到約翰遜的施政甚至前程？

何謂英女王演說？

英女王演說將表明政府來年施政方針，通常會列出政府打算通過的主要優先事項和立法。演說同時標誌新一屆國會會展開。

英女王演說通常會每年舉行，不過對上一次演說已是2017年6月21日。時任首相立翠珊（Theresa May）當時希望召開為期兩年的國會，以重點討論脫歐問題。

英女王至今已發表過64次演說，她在1959年及1963年因懷孕缺席，並由大法官代為宣讀。

英女王演說：圖為英女王2017年發表演說。（Getty Images）

演說講辭內容

演說講辭由首相撰寫，長度取決於擬議法律和其他公告的數量，通常需要10分鐘左右。

外界預料，今次的演說內容會圍繞脱歐，約翰遜或借女王之口表示堅定脱歐的立場。

英女王演說：英女王演說結束後數小時國會就會展開辯論。（Getty Images）

辯論及表決演說

演說結束後數小時國會就會展開辯論，有關辯論通常持續5日。辯論結束後國會將就演說投票。

約翰遜預計，國會會在10月21日至22日期間表決英女王演說。

英女王演說：若演說遭否決，反對黨可以此為由要求約翰遜辭職。（Getty Images）

演說不獲信任？

一般而言，投票都會獲得通過，象徵國會支持政府施政。但外界擔心今次演說會遭否決。約翰遜8月2日驅逐21名阻止硬脱歐的保守黨員離黨，令該黨在國會失去多數派的優勢。

若演說遭否決將意味政府不獲信任，反對黨可以此為由要求約翰遜辭職，令其陷管治危機。

對上一次演說不獲信任要數到1924年1月，時任保守黨首相鮑爾溫（Stanley Baldwin）隨後辭職。

英國脫歐往後重要日子一覽：