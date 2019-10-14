美國新奧爾良酒店倒塌　至少2死　搜救工作繼續

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國新奧爾良（New Orleans）興建中的硬石酒店（Hard Rock Hotel）10月12日倒塌，造成最少2死30傷，有工人仍然失蹤，搜救工作繼續進行。

美國新奧爾良興建中的硬石酒店倒塌，造成最少2死30傷。（美聯社）

官員未有透露是否有跡象顯示失蹤工人仍然生還。新奧爾良消防首長麥康奈爾（Tim McConnell）指，將視工作為搜救任務，直至有證據顯示失蹤工人已經不幸罹難。他強調，安全是首要考慮。

興建中的硬石酒店位於新奧爾良法國區（French Quarter）。WWL-TV獲得目擊者拍攝的影片顯示，酒店上層率先倒塌，瓦礫散落附近的馬路。兩名遇難者的遺體仍未尋獲。

救援人員13日早上出動重9.98萬公斤的重型起重機移開瓦礫。承建商亦派出來自歐洲的工程師，指導救援人員移除瓦礫，並協助調查意外起因。建築物狀況並不穩固，市長呼籲民眾遠離該區。

肯尼亞學校倒塌　最少7死57傷
韓國光州夜店閣樓倒塌　2死17傷　傷者包括外國運動員
韓國夜店2死奪命意外：泳手慶功跳舞　閣樓地板突倒塌
巴西兩棟樓宇倒塌　至少5死13失蹤
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。