美國新奧爾良酒店倒塌　至少2死　搜救工作繼續

美國新奧爾良（New Orleans）興建中的硬石酒店（Hard Rock Hotel）10月12日倒塌，造成最少2死30傷，有工人仍然失蹤，搜救工作繼續進行。

美國新奧爾良興建中的硬石酒店倒塌，造成最少2死30傷。（美聯社）

官員未有透露是否有跡象顯示失蹤工人仍然生還。新奧爾良消防首長麥康奈爾（Tim McConnell）指，將視工作為搜救任務，直至有證據顯示失蹤工人已經不幸罹難。他強調，安全是首要考慮。

興建中的硬石酒店位於新奧爾良法國區（French Quarter）。WWL-TV獲得目擊者拍攝的影片顯示，酒店上層率先倒塌，瓦礫散落附近的馬路。兩名遇難者的遺體仍未尋獲。

INCREDIBLE VIDEO: Viewer video from Michael Dalle captures the moment the construction site for the Hard Rock Hotel collapsed on Canal Street Saturday morning. No injuries reported. Stay with WWL-TV for more. pic.twitter.com/AxkbniBrZI — WWL-TV (@WWLTV) 2019年10月12日

救援人員13日早上出動重9.98萬公斤的重型起重機移開瓦礫。承建商亦派出來自歐洲的工程師，指導救援人員移除瓦礫，並協助調查意外起因。建築物狀況並不穩固，市長呼籲民眾遠離該區。