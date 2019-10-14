美軍官：土耳其故意炮擊美軍基地　特朗普下令撤軍

土耳其軍隊繼續對敘利亞境內的庫爾德武裝發動攻勢，甚至被指對美軍駐敘利亞基地開火。美國防部長稱，特朗普已下令將美軍從該區域撤出。

土耳其對敘利亞庫爾度武裝的攻勢已持續多日。（VCG）

雖然在土耳其炮擊美軍基地後，土耳其發布聲明否認，但有消息指，真相比此前描述的更嚴重。土耳其是故意炮擊，欲將美軍「趕出敘土邊境」。

《華盛頓郵報》10月12日援引一名美國軍官透露，「土軍在明知哨所座標的情況下，通過「夾叉射擊」（bracketing effect）發射多枚155毫米榴彈炮彈，落到哨所兩側後爆炸。這是一種殺傷武器，我們絕不會對盟友這麼做。」

對此，土耳其國防部否認向美軍開炮，稱土軍是在遭到附近庫爾德「恐怖分子」攻擊後，進行自衛還擊，且在得到美方通報後就停止了炮擊。

《新聞週刊》稱，當時哨所駐有「不足連級規模」的美軍特種部隊，人數在15到100人之間。而對方火力之猛烈，一度令他們考慮反擊，卻最終作罷。

報道援引一名曾在敘土邊境部署的知情陸軍軍官稱，哨所位於俯瞰科巴尼的馬什特努爾山丘（Mistenur Hill）上，位置十分明顯。且土耳其早已知曉其位置，因此一定是故意為之。

曾在奧巴馬（Barack Obama）、特朗普政府任打擊極端組織ISIS特使的麥克古爾克（Brett McGulk）也認為，炮擊「不是意外」。土耳其希望美軍撤出整個邊境的30公里地帶。基於所有公開事實，這些不是流彈，而是對一個既定目標的警告射擊。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）13日接受美國哥倫比亞廣播公司採訪時說，考慮到當前土耳其在敘利亞北部軍事行動的進展，美國總統特朗普已下令讓約1,000名美軍撤出敘北部地區。

與此同時，特朗普13日在社交媒體上表示：「正和參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）以及包括民主黨人在內的眾多國會議員討論對土耳其實施強而有力的制裁。財政部已做好準備。（我們）就此已達成極大共識。」