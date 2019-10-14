中國企業異軍突起　美國品牌被指正失去中國消費者

多年來，美國公司把中國視為充滿機遇的新天地。如今，它們面臨着一個新的現實：中國消費者不再對西方品牌趨之若鶩。

美國《華爾街日報》10月12日刊文稱，現在，美國品牌在中國面臨兩大挑戰。一是中國本土品牌愈來愈強大；二是中國消費者愈來愈遠離（某些）海外品牌，因為後者在政治上冒犯了中國。其結果是，一些曾經很受歡迎的美國品牌漸漸失寵。

據《華爾街日報》對美國諮詢公司麥肯錫研究的分析，結合歐睿國際和IHS Markit的數據，海外品牌在中國市場諸多類別中的份額都縮小了。其中尤為明顯的是寵物食品、乘用車、網絡遊戲、智能手機和電器等。

文章稱，中國消費者繼續購買海外產品的意願對全球經濟的影響比以往更大。據總部在紐約的市場研究機構eMarketer預測，2021年中國有望超過美國成為世界最大的消費市場，屆時中國市場零售額將超過5.8萬億美元。

瑞士信貸2018年的一項調查發現，逾90%的18歲至29歲中國消費者傾向於購買國產品牌。

文章還指出，在最近的愛國熱情高漲的3年之前，中國國產品牌就開始逐漸受到青睞。中國品牌在質量和創新方面不斷提升。中國消費者也變得愈來愈老練，不太容易被外國品牌打動。調查顯示，許多消費者現在希望（購買的）產品能表達出他們的身份認同——作為中國人愈發上升的自豪感。

另據今日俄羅斯網站10月12日報道，總部位於倫敦的品牌諮詢公司品牌金融最新發布的報告稱，從2018年至2019年，中國的國家品牌價值增加了40.4%，達到19.5萬億美元。中國的品牌價值（提升）得益於一些最具優勢和價值的品牌的成功，如工商銀行、華為和阿里巴巴。

報道稱，美國在全球最具價值的國家品牌中仍保持領先地位，但排在第二位的中國正在縮小與美國的差距。兩國品牌價值差距已從2018年的12萬億美元縮小到2019年的8萬億美元。