中美談判剛結束　貿易戰持續負面影響中國進出口數據

中國官方10月14日公布的數據顯示，9月份出口下滑速度加快，進口則連續第五個月萎縮。評論稱，這顯示貿易戰對中國經濟帶來的負面影響仍在持續。

中國海關總署10月14日公布的數據顯示，9月份出口按年下降3.2%，為2月份以來的最大降幅。路透社調查結果顯示，分析師此前預計，在8月份下降1%之後，出口將下降3%。

數據顯示，中國9月份進口總額下降8.5%，而此前的8月份是下降5.6%，為5月份以來最低水平。分析人士原本預計會下降5.2%。

貿易戰不利影響仍持續發威

路透社14日報道稱，中國9月份出口下滑速度加快，進口則連續第五個月萎縮，這表明中國經濟進一步走軟，貿易戰對中國經濟帶來的負面影響還在繼續。

在剛剛過去的9月份，中美貿易戰又經歷了一次重大升級。從9月1日起，華盛頓對價值超過1,250億美元的中國進口商品徵收15%的關税，北京則以報復性關税予以反擊。

凱投宏觀（Capital Economics）的分析師們表示，總體數據表明，上月全球需求疲軟，加大了美國對華加税帶來的壓力，美國對華提高關税的計劃已於9月生效。

荷蘭國際集團（ING bank）駐香港經濟學家彭銥（Iris Pang）表示：「這顯然是貿易戰造成的損害。」

經濟學家常舒（音譯，Chang Shu）認為，雖然中美達成了第一階段協議，但現狀仍然令人痛苦，15%至25%的關税仍然覆蓋3,600億美元的中國對美出口商品。

經濟學家斯萊特（Adam Slater）在數據公布前的一份報告中認為，「雙邊貿易已經受到重創，並有可能進一步明顯下降，特別是如果關税擴大至所威脅的更多商品。」

北京需要出台更多刺激措施

路透社14日報道稱，儘管中美之間緊張的貿易關係出現了解凍的初步迹象，但9月份悲觀的數據表明中國經濟進一步走軟，可能會增強人們的預期，即中國政府需要出台更多刺激措施，以避免經濟進一步下滑。

彭博社14日報道稱，由於美國對華現有關税和全球貿易持續放緩共同削弱了需求，中國9月份進出口降幅超過預期。

麥格理證券有限公司（Macquarie Securities Ltd.）駐香港的中國經濟主管胡偉豪（Larry Hu）說，全球經濟放緩無疑是中國進出口數據表現不佳關鍵的推動因素。

報道稱，中國官方對與美國達成的「第一階段」貿易協議保持謹慎態度，但也表示歡迎，這反映了北京的選擇不多，為緩和經濟不斷降速的壓力，只能配合特朗普。

美國消費者與商業頻道（CNBC）14日報道，諮詢公司凱投宏觀（Capital Economics）中國經濟學家拉斯穆森（Martin Lynge Rasmussen）表示，中國的出口需要一段時間才能恢復。

他在一份簡報中寫道，「周五（10月11日）達成的小型美中貿易協定不會顯著改變（中國經濟）前景。」