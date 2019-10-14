英女王：要確保英國在10月31日脱歐

英國脱歐最後期限10月31日即將來臨，英女王10月14日發表講話說，要確保英國在10月31日如期脱歐。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）14日在英國議會發表演講，她表示英國政府首要任務，是確保英國在10月31日脱離歐盟。「政府的首要任務是確保英國在10月31日脱離歐盟。」

英國女王說：「政府打算在自由貿易和友好合作的基礎上與歐盟建立新的夥伴關係。」

2019年10月31日是英國脱歐的最後期限，圍繞着英國脱歐，英國本周和歐盟將進行最後談判。歐洲理事會會在10月17日和18日舉行脱歐大限前最後一場會議，這是預期英國能達成脱歐協議的最後機會。

如果在10月19日結束前，英歐仍無法達成協議，約翰遜須按法例要求歐盟推遲脱歐日期（10月31日）。10月19日之前無法辦到的話，約翰遜就必須致函給歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），再度要求延長里斯本條約50條（Article 50），延後脱歐期限至2020年1月31日。

愛爾蘭副總理兼外長科文尼（Simon Coveney）10月14日表示，在英國與歐盟在近兩天進行激烈的談判之後，英國脱歐協議最早可能在本周達成。