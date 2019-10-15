土耳其軍事行動引起公憤　美國祭出制裁　中國籲停止行動

土耳其在敘利亞北部打擊庫爾德武裝的軍事行動引發了廣泛的批評，美國對土耳其實施了制裁，中國也呼籲土耳其停止軍事行動。

在中國外交部10月15日的記者會上，有記者問：「土耳其軍隊9日對敘利亞東北部發起軍事行動以來，已造成當地不少人員傷亡。 有分析認為，軍事行動不但會引起人道主義災難，還會讓關押在土敘邊界部分營地的恐怖分子乘機逃脱，使反恐成果毀於一旦。中方對此有何評論?」

對此，發言人耿爽回應說：「敘利亞的主權、獨立、統一和領土完整應得到尊重和維護。我們呼籲土耳其停止軍事行動，回到政治解決問題的正確途徑上來。」

耿爽還說，敘利亞的反恐形勢依然嚴峻，有關軍事行動可能導致恐怖分子外竄，「伊斯蘭國」（ISIS）企圖藉機捲土重來。我們敦促土方負起責任，同國際社會一道，共同打擊恐怖主義。

與此同時，美國也對土耳其實施了新制裁。美國總統特朗普（Donald Trump）10月14日表示，土耳其在敘利亞北部的軍事行動對地區和平穩定構成威脅，美方因此對土耳其實施多項制裁，並要求土方立即停止相關行動。

特朗普在一份聲明中說，土耳其的軍事行動破壞了打擊極端組織ISIS的行動，威脅平民安全與地區和平穩定，由此威脅美國國家安全和外交政策，因此他授權美國政府對土耳其實施制裁。

美國財政部當天隨即對土耳其政府部門和高官實施制裁，制裁對象為土耳其國防部及其部長、能源和自然資源部及其部長和內政部長。他們在美國境內的資產將被凍結，美國公民不得與其進行交易。

特朗普還表示，美國將把土耳其輸美鋼鐵關税重新上調至50%，並立即中止商務部與土方涉及1,000億美元的貿易協議談判。他還在聲明中威脅，若土領導人不停止「危險和破壞性」行為，他將迅速擊潰土耳其經濟。

美國副總統彭斯（Mike Pence）10月14日晚間向媒體表示，特朗普當天早些時候與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）通話時強烈要求土耳其立即停止在敘利亞北部的軍事行動，並表示當天對土耳其的制裁僅僅是一個開始。

但是，針對特朗普政府對土耳其的制裁，美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi）當天發表聲明批評說，這並沒有扭轉人道主義災難。

佩洛西當天發表聲明說，特朗普總統讓敘利亞的混亂和不安全局勢升級。他宣布了對土耳其的一攬子制裁措施，但未能扭轉這一人道主義災難。佩洛西堅稱「特朗普給土耳其攻擊我們庫爾德夥伴的行為開了綠燈，背叛了成千上萬為保護世界免受『ISIS』野蠻行徑傷害而犧牲的戰士。他飄忽不定的決策正在威脅生命，危及地區安全，損害美國在世界上的信譽。」

據悉，白宮10月6日表示，美軍方對土耳其即將進入敘北部展開軍事行動「不支持、不參與」，美軍會撤出相關區域。土耳其軍隊9日開始進入敘利亞北部，對庫爾德武裝展開軍事行動。土耳其長期以來將敘北部庫爾德武裝視為恐怖組織，但美國在打擊「ISIS」的戰事中將其發展為合作伙伴。

特朗普將美軍撤離敘北部的決定招致美國會兩黨不少議員反對，稱這一決定背叛了曾與美國合作的盟友敘庫爾德武裝。特朗普10日曾表示，土耳其清楚美方底線，並暗示如果土耳其行動「過線」，美國或對土耳其實施「非常強硬」的制裁及其他金融措施。

針對土耳其向敘利亞北部庫爾德武裝發動軍事行動一事，英法德三國領導人10月13日分別與土耳其總統埃爾多安通電話。在通話中，英法德三國領導人指出，土耳其的軍事行動正在增加敘利亞北部地區的人道主義危機風險。他們呼籲敦促土耳其方面立即停止相關軍事行動，回到政治解決危機的談判桌上來。此前，歐洲多國已經暫停了向土耳其的武器出口計劃，以回應土耳其的相關軍事行動。

不過，土耳其方面13日表示，那些試圖通過經濟制裁和武器禁運來讓土耳其改變決定的國家是錯的。土耳其不會接受其他國家的斡旋，不會與敘利亞庫爾德武裝進行談判。土耳其方面表示，土耳其將繼續在敘利亞推進軍事行動，直至清除恐怖主義威脅為止。