特朗普又在Twitter連珠炮發　是什麼刺激到他？

美國總統特朗普（Donald Trump）的Twitter又「沸騰了」，在過去不足24小時內，他連珠炮式地發推都針對土耳其打擊敘利亞這一個話題展開。一家美國主流媒體還因相關報道躺槍，被罵假新聞。

特朗普Twitter的「激烈」程度在瀏覽了瀑布式的貼文後便可以發現，近三日來他對中東議題的關注度遠遠勝過剛剛結束的第十三輪中美經貿高級別磋商。

自去年12月底，特朗普宣布撤軍敘利亞後一波三折，其中最大的阻力又是什麼？（AP）

10月15日北京時間8時51分，特朗普先是驚呼「大醜聞」，他怒斥美國廣播公司（ABC）被發現使用了土耳其轟炸敘利亞的假鏡頭。特朗普認為這才是一個真正的恥辱。他反諷道，「ABC明天將會問拜登的兒子亨特（Hunter Biden）一些簡單的問題，比如：為什麼烏克蘭和中國在一無所知的情況下給你幾百萬？是報酬嗎？」

北京時間3時55分，特朗普轉發了關於土耳其在敘利亞東北部行動的聲明。

據美國《赫芬頓郵報》報道，特朗普14日下午簽署行政命令，宣布對土耳其政府兩個部門及三名政府高級官員實施制裁和禁令。同日，美國財政部官網發佈名為「財政部採取對土耳其部門和高級官員的行動，作為對(其在)敘利亞軍事行動的回應」聲明。

然而，特朗普在Twitter貼文中掛念的並不是7000英里外的敘利亞邊境，而是美國南部邊境的修牆大事。

他甚至表示,「不管是俄羅斯、中國還是拿破崙（Napoleon Bonaparte），任何想幫助敘利亞保護庫爾德的人都是我的好幫手」。

特朗普又一次表達了敘利亞撤軍的決心，他說「在百分百擊敗ISIS，我把大部分的軍隊撤出了敘利亞。我們為什麼要為敘利亞而戰……」