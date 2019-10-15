與特朗普表態有出入　中國購買美500億農產品條件揭曉

雖然中美第13輪談判取得了突破，中國也答應購買500億美元的美國農產品，但是中國方面也是有條件，就是希望美方降低關稅。

彭博社10月15日報道稱，中國希望降低關税，以便從美國進口500億美元的商品。

報道稱，除非中國取消對美國產品的報復關税，否則中國將難以每年購買價值500億美元的美國農產品。但是，知情人士表示，只有在美國總統特朗普（Donald Trump）做出回應、並取消自貿易戰開始以來徵收的關税的情況下，中國才會採取這一行動。

報道稱，中國是將購買農產品與特朗普削減關税捆綁在一起。

這位知情人士還說，作為「第一階段」貿易協議的一部分，北京願意開始購買更多的美國農產品，但在當前情況下，不太可能達到特朗普吹噓的400億至500億美元。

報道稱，北京過去曾給予美國商品豁免，使中國公司可以購買美國農產品而無需支付關税。知情人士說，政府可能會再次這樣做以啟動購買，但是想通過豁免達到500億美元的購買量，這是不切實際的。

自2018年7月份貿易戰爆發以來，美國已經對4,000多億美元的中國商品加徵關税，還有1,500多億美元的商品也將於12月15日開始被加徵關税。中國也對採取了報復措施，對美國1,000多億美元的商品加徵關税。

中美代表10月10日至11日在華盛頓舉行了第13輪貿易談判，中國國務院副總理劉鶴率領的中國團隊，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）率領的美國團隊舉行了磋商。

這次談判取得了突破，美國總統特朗普11日在白宮會晤了中美談判隊伍，宣布兩國達成第一階段協議，並很快簽署協議。特朗普說，貿易協議的第一部分將在未來幾周完成。他11月將在APEC峰會期間與中國國家主席習近平簽署第一部分的協議。