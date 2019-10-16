專家警告：中美產業開始脱鈎　中國經濟規模足以應對

出席新加坡福布斯論壇（Singapore Forbes forum）的專家認為，中美已經在科技與製造業等領域脱鈎，美國人似乎決心與中國脱鈎，但中國意識到自己可以脱鈎，因為中國的經濟規模足夠大。

據《南華早報》10月15日報道，出席新加坡福布斯論壇（Singapore Forbes forum）的專家認為，中美兩大經濟體正在文明衝突中開始「脱鈎」。

經濟學家與商界領袖警告稱，中美在貿易問題上達成的「第一階段協議」僅是短期休戰，掩蓋了世界經濟更深層次的轉型。

專家稱，中美脱鈎的過程已經在科技與製造業等領域發生，讓商界陷入艱難的困境。

悦榕度假酒店集團執行主席何光平警告稱，中美脱鈎的過程不會僅僅停留在貿易與投資領域，而是會擴散到知識產權等領域。

在香格里拉酒店舉行的福布斯全球總裁大會（Forbes Global CEO Conference）年會的小組討論上，何光平表示，美國人似乎決心與中國脱鈎。中國已經看到了這種情況的發生，並意識到自己可以脱鈎，因為中國的經濟規模足夠大。

福布斯亞洲首席經濟評論員王月魂認為，美國總統特朗普（Donald Trump）所說的美中達成「實質性第一階段協議」是「休戰」，但「在這一漫長而艱鉅的過程中只是短暫的停頓」。

身為新加坡國立大學李光耀公共政策學院訪問學者的王月魂表示，中美脱鈎已經在科技與製造業等領域發生，讓商界陷入真正的困境。

他說，這將使整個世界經濟的經濟效率大大降低，並將帶來挑戰，因為中美兩國經濟對商人來說都是非常重要的。

中美10月11日在華盛頓結束第13輪高級別貿易談判，美方宣布雙方達成第一階段協議。美國總統特朗普在白宮會見中國國務院副總理劉鶴時表示，美中基本上已經達成了協議，貿易協議的第一部分將在未來幾周完成，美中非常接近結束貿易戰。第一階段簽署後，「第二階段幾乎將立即開始。」

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）14日報道，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）14日明確表示，如果北京不能簽署上星期與特朗普總統達成的有限協議，將於12月15日對價值1,560億美元的中國商品徵收新一輪關税。他還說，美中之間達成的任何協議將包括執行機制，以確保協議得到遵守。