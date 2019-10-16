美國民主共和兩黨　同斥特朗普在敘利亞撤軍決定

美國民主共和兩黨，分別對總統特朗普從敘利亞撤軍的決定表達不滿。民主黨正推動眾議院提出議案，譴責特朗普撤軍行動。

民主黨將在國會眾議院推動譴責議案，譴責特朗普撤軍敘利亞行動。（路透社）

民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）聯同參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）發表聲明表示，將推動國會議案，譴責特朗普「如同災難」的撤軍行動。聲明中抗議特朗普為土耳其攻擊盟友庫爾德族開綠燈，並可能讓極端伊斯蘭組織ISIS死灰復燃。

聲明表示相關動議會在10月16日稍後時間在眾議院提出，並稱已獲共和黨議員支持。

麥康奈爾同不滿撤軍行動

共和黨參議院議長麥康奈爾（Mitch McConnell）在15日的國會發言上表示，對敘利亞發生的事件非常關注，無法接受土耳其對昔日與美國共同作戰的庫爾德部隊作出攻擊行為。

麥康奈爾在14日曾發表聲明，認為美國的撤軍會令當年美國努力擊潰的ISIS死灰復燃，並在當地製造權力真空讓伊朗及俄羅斯有機可乘，對美國戰略造成災難。

目前未知麥康奈爾會否支持民主黨的譴責議案，讓議案在共和黨控制的參議上討論並通過。麥康奈爾在15日就敘利亞事件表達不滿的同時，亦對民主黨發動對特朗普彈劾調查行動表示反對。