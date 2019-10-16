美民主黨初選第四場辯論　彈劾特朗普成焦點

美國民主黨12名總統候選人10月15日出席第四場辯論，聚焦總統特朗普（Donald Trump）向烏克蘭施壓調查前副總統拜登（Joe Biden）父子一事，並一致同意彈劾特朗普。

辯論在俄亥俄州奧特伯恩大學（Otterbein University）舉行，長約3小時，12名候選人將爭取民主黨黨內提名。

美國2020年大選：民主黨總統候選人桑德斯（左）、拜登（中）和沃倫（右）在辯論台上較量。（Reuters）

被捲入「通烏門」的拜登在辯論上為在烏克蘭煤氣公司工作的兒子亨特（Hunter Biden）辯護，稱「兒子沒有做錯事。我沒有做錯」。他亦同意另一候選人桑德斯（Bernie Sanders）形容，特朗普是現代史上最腐敗的總統。

外界關注拜登能否繼續保持其領先地位。惟《紐約時報》報道指，有別於過往3場辯論，參選人沒有集中火力針對拜登，反映了其領先地位下降，而且不再是一枝獨秀的候選人。

至於聲望節節上揚的麻省參議員沃倫（Elizabeth Warren），成為威脅拜登領先地位的參選人。她稱自己早在「通俄門」調查報告出爐後，便要求彈劾特朗普，又指特朗普在這個夏天再次打破法律，稱必須要繼續彈劾程序。

另一參選人、身價億萬的環保人士斯泰爾（Tom Steyer）則再次批評特朗普，稱在場的參選人比起白宮內那位「罪犯」都更合適和一致，也更愛國。華裔企業家楊安澤（Andrew Yang）則提醒，民主黨不能只專注彈劾特朗普的事情，否則民主黨就會輸掉總統選舉。