中法領導人通電話　傳馬克龍11月再訪華

中國國家主席習近平和法國總統馬克龍10月15日通電話，馬克龍表示期待再次訪華。有報道指，馬克龍將於11月訪華。

中國外交部10月15日發表聲明稱，當天，中國國家主席習近平應約同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通電話。

聲明稱，習近平感謝馬克龍在新中國成立70周年之際發來賀信。他指出，法國政府和人民為新中國建設發展提供了很多幫助和支持。中國的發展離不開世界，世界的發展也離不開中國。

習近平強調：「今年是中法建交55周年。今年3月，我應你邀請對法國進行成功國事訪問，我們共同掀開了兩國關係新篇章。」

習近平還說，中方積極支持法方舉辦第二屆巴黎和平論壇。歡迎法方作為主賓國參加即將舉行的第二屆中國國際進口博覽會。

馬克龍表示，再次祝賀中華人民共和國成立70周年。法中關係緊密持久。習近平今年3月對法國的國事訪問有力推動了法中全面戰略伙伴關係向前發展。當前形勢下，法中保持戰略溝通具有重要意義。

馬克龍還強調，法方願同中方深化貿易、民用核能、航空、文化等領域交流合作，共同振興多邊主義，攜手應對環境、氣候變化等重大全球性問題。

馬克龍還說：「我願同習近平主席保持密切交往，十分期待在不久的將來再次訪華。法方積極支持第二屆中國國際進口博覽會。」

《南華早報》此前報道稱，一名消息人士透露，馬克龍將於11月訪華，預計將訪問北京和上海。這將是馬克龍2017年上台以來第二次訪華。