【美國大選】民主黨初選辯論：沃倫強勢崛起　風頭蓋過拜登

美國民主黨初選第四場辯論10月15日舉行，在這次辯論中，女候選人沃倫的崛起十分搶眼。

10月15日晚，美國民主黨初選第四場電視辯論在俄亥俄州奧特本大學拉開大幕，2020年總統大選12位民主黨候選人對自動化、減税、非法移民以及修正最高法等議題在辯論中一較高下。這場由《紐約時報》和美國有線新聞網絡（CNN）聯合主辦的辯論是民主黨迄今為止規模最大的一場辯論。

在接近三小時的電視辯論中，目前民調全面領先的沃倫（Elizabeth Warren）在發言時間上超過前副總統拜登（Joe Biden），位列第一，沃倫的發言時間大約為18分21秒，拜登的發言時間為14分3秒。二者的發言時間幾乎是其餘候選人的一倍多。

在這次辯論中，沃倫成了大家關注的焦點，同時也成了對手攻擊的焦點。在醫保和税收政策上，沃倫遭到了對手反覆的攻擊。

《國會山報》調侃稱，這是領跑者才能享受的待遇。

CNN稱，沃倫幾乎成為這個辯論舞台上所有對手攻擊的對象，這足以證明，她已經成為了新的領跑者。

《紐約時報》報道稱，這場辯論證實，初選已經進入了一個新階段，沃倫的明顯優勢和其他民主黨人越來越願意挑戰她，是這個階段的標誌。在面對來自對手的有限阻力的情況下，她在民意調查中已經上升到了首位。在過去的辯論中，她只是吸引了民主黨人對拜登的攻擊的一小部分。

在辯論期間，近來的敘利亞局勢成了繞不開的話題，拜登連用3個「可恥」炮轟特朗普的（敘利亞北部）撤軍決定。此外，他還向特朗普展開猛烈攻擊，稱特朗普是「美國現代史上最腐敗的總統」。

拜登繼續補充，他如果當選將保護庫爾德人，「特朗普的所做所為是可恥的，可恥。」此外，拜登在辯論中還炮轟特朗普是美國現代史上「最腐敗總統」。

長居民調第三的桑德斯（Bernie Sanders）發言時間呈現急速下滑，9分多鐘的時間僅為列第八位。兩週前因輕微心臟病發作而暫停競選的桑德斯，在辯論中展現出他硬朗剛毅的一面。

78歲「高齡」的桑德斯被問道「怎麼讓選民放心他能處理當總統的壓力？」時，他直接表示邀請選民參加他的競選活動，親自看一看他對壓力的處理狀態。「我們將在全美開啟激動人心的競選活動，這就是我能讓所有美國人放心的方式。」

下個月即將年滿77歲的拜登也面臨着年齡的質疑，不過，他卻認為「年齡」不是障礙而是「一筆資產」。

在這次辯論中，民主黨總統參選人都一致支持對美國總統特朗普（Donald Trump）發起彈劾調查。特朗普因為施壓烏克蘭領導人調查競選對手拜登已經遭到了眾議院的彈劾調查，但是他要求眾議院先就彈劾調查投票，否則他不會配合調查。