中國外交部終於認了　中美官方自貿易戰以來首次口徑一致

新一輪中美貿易談判結束後，中國外交部公開承認雙方達成第一階段協議的情況屬實。這是中美自貿易戰以來，兩國官方第一次口徑完全一致。

第十三輪中美經貿高級別磋商的結果遠遠好於此前預期。美國白宮10月11日公布了與中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴會談的會議紀要。美國總統特朗普（Donald Trump）表示，中美已經達成了非常實質的第一階段協議。他坦言道，雙方已經達成了一個協議，還有待於落於書面。不過，這只是時間問題，可能三周、四周或者五周。

中國國務院副總理劉鶴四次訪美，而這一次的意義與眾不同（Getty Images）

劉鶴訪美前後中國商務部發布了兩份官方文稿，其間透露出一些重要信息。在10月8日的那份文稿中有兩點值得關注，其一，劉鶴這次訪美是「應美方邀請」。這一外交辭令並不多見，曾經在劉鶴作為習近平特使訪美時使用過。其二，中方談判團隊又有新成員加入，並不局限於上海談判的原班人馬。因此，商務部在第二段中使用了「中方代表團主要成員」這一說法。

10月12日早8時，中國商務部發布新一輪中美貿易談判的通稿。從發佈時間點來看就已呈現出些許積極的態勢。以往中國官方通常延遲半日公布確認消息，最晚的一次甚至拖了近一天。

這份通稿中有三個關鍵點，第一，從 「兩國元首大阪會晤重要共識要求」變為「兩國元首重要共識指導」。不難看出如果說上海談判是個全新起點的話，中美貿易談判已經走上「正軌」。第二，農業躍居主要議題的首位，其次才是知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等。美國白宮也將知識產權、金融服務和農業這三個話題排在前面。第三，儘管寫在文末，但是也是最重要的一句「雙方同意共同朝最終達成協議的方向努力。」這句的潛台詞是說中美雙方離最終協議又進了一步。

中國外交部發言人耿爽14日重申了商務部的表述。15日，在例行記者會上，有記者直言不諱地問「美方表示雙方達成了實質的第一階段協議。中方表示雙方在一些領域取得實質性進展，同意朝着最終達成協議的方向努力。請問中美雙方在達成經貿協議問題上態度是否一致？」

耿爽打破慣例明確地表示，「美方說的是實際情況，和我們了解的情況是一致的。雙方在達成經貿協議問題上也是一致的，沒有差別。這份經貿協議將具有非常重要的意義，對中國、美國和世界都有利，對經貿與和平也都有利。」

這一清晰簡短的表達甚至令觀察家們有些「震驚」。主要有兩點：其一，這是中美官方第一次口徑完全一致。其二，在中美貿易這個話題上中國外交部與商務部一向分工明確。商務部衝在一線是中國官方唯一且權威的代表，也是外交部的口中多次提及過的「主管部門」。然而，這一次非常不同，就算是記者會記者問道，如果外交部不想主動回應，發言人也會有很多種委婉的說法和措辭。