日本執政黨將向中國IT企業聽取意見　日媒揭背後考慮

日媒稱，日本自民黨近期將邀請中國「BAT」（取百度、阿里巴巴集團和騰訊控股的英文名稱的首字母，總稱為「BAT」）高管聽取其業務規劃，這是日本政府為經濟安保做防範的重要措施。

中日兩國出現加強經濟領域合作的迹象，圖為日本首相安倍晉三與中國國家主席習近平舉行雙邊會談後的合影。（新華社）

《日本經濟新聞》10月16日報道稱，日本自民黨為討論應對中國IT企業的數據利用的對策，將於近期邀請中國IT三強「BAT」的高管，聽取意見。

報道稱，在日本，與Google、蘋果公司、Facebook和亞馬遜等「GAFA」相比，「BAT」的用戶仍很少，但今後有可能增加。

報道稱，日本執政黨的自民黨的競爭政策調查會之所以啟動意見聽取，是由於 「GAFA」和「BAT」等被稱為平台提供商的IT大型企業容易壟斷數據，在市場上形成強大影響力。

這些大型IT企業通過自身提供的網絡服務收集和利用訪問記錄等個人數據，還拓展金融和物流等其他服務業務。可能對日本企業的活動造成影響，要求日本政府和執政黨採取對策的呼聲湧現。

有聲音認為，日本執政黨向中國「BAT」聽取意見的背景，與「BAT和中國政府的聯繫緊密有關。

如果「BAT」與中國政府攜手啟動龐大的數據收集，國際間的數據利用和新業務的創造有可能在中國主導下推進。

數據收集還將對各國展開激烈競爭的人工智能（AI）的研究開發產生影響。中國企業在軍事等安全保障領域也在使用AI技術。一名日本自民黨高層表示，BAT「在有些領域，具有優於GAFA的技術」。

BAT在日本的業務已顯示出擴大。阿里巴巴和騰訊在智能手機結算領域分別在全球範圍擁有10億規模的用戶。在日本國內，為爭取中國遊客，支持「BAT」涉足的結算的店鋪增加。

日本政府10月為防止巨大IT企業壟斷數碼市場，啟動「數碼市場競爭會議」。年內將推動數據違規收集和利用的防止措施等。自民黨調查會向BAT聽取意見的內容也將作為參考，納入防範措施。