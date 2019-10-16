美朝協商陷入僵局中朝加強軍事交流　表露對美不滿

在朝美無核化談判反覆破裂找不到突破的情況下，朝鮮開始採取行動，首先是與中國加強軍事交流。

中國官媒新華社10月16日報道，朝鮮勞動黨副委員長李洙墉於16日在朝鮮平壤會見中國共產黨中央軍委委員、軍委政治工作部主任苗華並舉行會談。

李洙墉在會見苗華時表示，朝中傳統友誼歷史悠久、源遠流長，在兩黨、兩國最高領導人的帶領下，兩國關係進入了新的歷史階段。

李洙墉還表示，朝鮮想在新的起點上同中國加強實質性合作，要把兩國關係推進到一個新階段。

苗華回應稱，中國軍隊願同朝軍一道，落實兩黨、兩國最高領導人重要共識，為發展兩國友好關係做出積極貢獻。

韓國紐西斯通訊社10月16日報道，苗華是中國國家主席習近平親自提拔的軍隊高層人士之一。苗華率領代表團於14日訪朝，期間還同朝鮮國務委員會委員、人民軍總政治局局長金秀吉舉行了會談，拜謁錦繡山太陽宮、中朝友誼塔，並拜祭了位於平安南道檜倉郡的中國人民志願軍烈士陵墓，參觀志願軍司令部。

紐西斯指出，中朝兩國軍隊近年來不斷加強交流與合作，金秀吉曾於8月訪華並同中方討論軍事合作方案。在朝美無核化談判陷入僵局的情況下，朝中關係日益緊密以共同應對美國。

美國國防部負責印太安全事務的助理部長薛福瑞（Randall Schriver）10月15日主張稱，中國應更好地履行對朝制裁。薛福瑞指責中國不履行制裁，特別是在中國領海內以「船舶對船舶」轉運方式同朝鮮交易違禁物品。

對此，中國方面做出正面回應，表達對美國的不滿。中國外交部發言人耿爽於10月16日外交部例行記者會上回應稱，中國作為聯合國安理會常任理事國和負責任的大國，在執行安理會對朝決議方面始終認真履行國際義務。