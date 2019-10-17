【中美貿易談判】特朗普：特習會前不會簽署美中協議

10月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮對記者表示，中國已經開始大量採購美國農產品，但他可能會直到11月在智利舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上與中國國家主席習近平舉行會晤時才會簽署協議。

根據白宮網站發布的消息，特朗普說，媒體有一些錯誤的報道稱，中國在協議簽署前不會購買美國農產品，但事實是，中國已經開始購買美國農產品。

特朗普說，中國的採購規模將在400億美元到500億美元之間，這遠遠超過任何人的想像和預期。這對農民來說是筆大買賣。

特朗普認為，美國的農民們，以及美國的許多其他行業都將成為與美中貿易協定的最大受益者之一。他又稱，實際上中國三個星期前已經開始採購美國農產品了，這對美中兩國都有好處。

但是，特朗普指出，與中國的貿易協議可能要到11月在智利舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間與中國國家主席習近平會面之後才能達成。

特朗普說，協議現在正在整理文本。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將加入討論。

然而，據美國彭博社10月15日報道，不願具名的消息人士稱，中國官員願意開始採購更多的美國農產品，作為「第一階段」貿易協議的一部分，但是在目前的情況下，不太可能達到美國總統特朗普所宣揚的400億到500億美元的規模。

知情人士指出，中國對美國農產品徵收的報復性關税使得中國企業進口美國農產品更為昂貴。北京將不得不取消這些關税，以便更容易地購買價值多達500億美元的商品，但前提是美國要廢除對中國商品的關税。

此外，彭博社14日報道稱，中國希望與美國10月底前進行更多的談判，以確定第一階段協議的細節。