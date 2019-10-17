金正恩登白頭山預示什麼　BBC：大事即將發生

10月16日，全世界又看到朝鮮領導人金正恩騎馬登上了朝鮮最高峰。觀察家們認為，大事可能即將發生。

據英國廣播公司（BBC）10月17日報道，朝鮮官方媒體朝中社10月16日公布了金正恩在白雪覆蓋的白頭山上騎着白馬的多幅照片，並稱這是朝鮮革命史上「具有重大意義的重大事件」。

朝中社在發布的金正恩白頭山騎馬圖片的文字報道中，有些字句讓國際觀察家們特別關注。特別是裏面提到，隨行官員確信，將會有一場偉大的行動，再次以奇蹟震撼世界，並在朝鮮革命中向前邁出一步。

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分析人士表示，這可能預示着擁有核武器的朝鮮將走向新的政策方向。

觀察家們認為，朝鮮領導人登上海拔約2,750米的將軍峰，常常預示大事即將發生。過去金正恩上白頭山後，確實採取了一些影響整個國家甚至東北亞地區重大行動。

2013年2月，金正恩處決姑丈張成澤之前也曾登上白頭山。2017年，金正恩在新年致辭前幾周訪問了白頭山，暗示將與韓國解凍外交。隨後幾個月內，此前瀕臨戰爭邊緣的朝鮮半島局勢大為緩和。

不難發現，每當朝鮮遇到難關時，金正恩都會造訪此處，這次是否會就無核化談判等做出重大決策？

韓聯社分析則認為，此次金正恩騎馬上山前還視察了白頭山附近的三池淵郡建設工地，意在展示朝方在朝美工作層磋商破裂後不急於談判磋商，而是立志於自力更生發展經濟的決心。由於朝鮮將白頭山和三池淵郡當作「朝鮮抗日革命活動聖地」來宣傳，因此金正恩此訪具有重要的政治象徵意義。

白頭山在中國被稱為長白山，有東北亞第一神山的稱號，是中國十大名山之一。在滿族神話中，長白山被視為滿族發祥地。中國媒體稱，雖然長白山天池自古便是中國的固有領土，但在1962年，中朝雙方重開劃界談判中，中方為了維護良好的邦交做出重大讓步，將天池的一半和包括白頭峰在內的七座山峰劃歸朝鮮。

朝鮮從中國接收白頭峰後將其改名將軍峰。而朝鮮官方宣傳中包括大量有關已故領導人金正日以白頭山為根據地展開革命活動和白頭山血統等內容。

至今，朝鮮國徽和韓國國歌中均有白頭山圖案或內容。而根據朝鮮民族神話，白頭山是其民族和帝王朝代發祥之地。朝鮮自1897年改國號為大韓帝國以來， 開始白頭山祭祀活動，朝鮮和韓國人均將白頭山視為民族精神象徵。