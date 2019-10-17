時隔兩年日本內閣高官參拜靖國神社　安倍供奉祭品

供奉着二戰時期日本甲級戰犯的靖國神社於當地時間10月17日啟動秋季例行大祭，日本首相安倍晉三依然未參拜神社，僅獻出貢品。但本次有部長級官員參拜神社，這標誌着日本內閣成員時隔兩年再參拜靖國神社。

綜合時事通信社、《朝日新聞》、《讀賣新聞》等日媒10月17日報道，日本沖繩北方擔當大臣衛藤晟一17日上午參拜了位於日本東京的靖國神社。靖國神社的秋季例行大祭於17日啟動。

上一次日本內閣部長參拜靖國神社是兩年前，為時任總務大臣高市早苗。時事通信社指出，靖國神社供奉着二戰時期日本甲級戰犯的靈位，因此衛藤晟一此次參拜行動預計將招致中韓兩國的不滿。

衛藤晟一在參拜結束後未回答記者提問，直接離開了神社。不過，衛藤晟一在接受《朝日新聞》採訪時說：「我向為國捐軀的英靈、和平以及國民的幸福祈禱。在任何國家都有場所祭奠為國捐軀的英靈，也會舉行祭奠儀式。」衛藤晟一還以「國務大臣、參議院議長衛藤晟一」的名義向靖國神社供奉了「玉串料」（祭祀費）。

據悉，日本議員聯盟「大家一起來參拜靖國神社」的數十名成員將於10月18日集體參拜靖國神社。

安倍雖未參拜靖國神社，但據《日本經濟新聞》報道稱，安倍以「內閣總理大臣安倍晉三」的名義供奉了名為「真榊」（祭祀盆栽）的祭品。

安倍計劃在例行大祭期間不參拜靖國神社。2012年12月第2屆安倍政權上台以來，安倍僅在2013年12月參拜了一次靖國神社。春季和秋季的例行大祭均未參拜，而是供奉「真榊」。

此外，日本眾議院議長大島理森和厚生勞動大臣加藤勝信也向靖國神社供奉了「真榊」。