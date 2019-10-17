印度總理莫迪　威脅停止供水巴基斯坦

印巴因克什米爾問題緊張情勢未見得以紓緩的跡象之際，印度總理莫迪威脅切斷流向巴基斯坦的供水，要將其分流給印度農民。

雅魯藏布江被稱為「天河」，印度多次擔憂中國修建水電站截斷水源。（VCG）

莫迪（Narendra Modi）10月15日在哈里亞納邦（Haryana）的一次集會上誓言，「在過去70年裏，那些屬於印度及哈里亞納邦農民的河水都流向巴基斯坦。莫迪會杜絕這種現象，會把水帶到你們的家園，這些水屬於哈里亞納邦、拉賈斯坦邦（Rajasthan）以及整個國家的農民，我們會得到它的。」

莫迪在講話中表示，實現這一目標的相關工作已經展開，並會一直致力於此，「莫迪會為你們而戰鬥」。

RT提到，這並不是莫迪政府第一次威脅要將河水分流。2019年2月印控克什米爾地區發生自殺式炸彈襲擊事件，造成40名印度士兵死亡。當時，印度水資源部部長警告稱，印度會從東部河流中調水，供應給查謨和克什米爾（Jammu and Kashmir）及旁遮普（Punjab）地區的人。

根據1960年訂立的《印度河用水條約》（Indus Waters Treaty），印度和巴基斯坦共享流經雙方境內6條河流的水源，印巴各自分管三條河流。然而據統計，印度未開發利用的水資源中，大約5%流向了下游的巴基斯坦境內。

印度需要加強水資源管理以應對國內需求也是事實，由於多年來季風季節減弱，降雨量低於平均水平，印度許多大城市的水資源正在枯竭。包括首都新德里在內至少21個城市，而地下水最早可能在2020年就會耗盡，大約1億人將陷入困境。

倘若印度真的想切斷對巴基斯坦供水，看來還需獲得中國支持。中國處在印度和巴基斯坦水源的上游，印度全年三分之一的水源給來自西藏，源頭是發源於青藏高原的高山峽谷的雅魯藏布江，綿延2,900公里。這條河流經過印度、巴基斯坦和孟加拉國，進入印度洋。

+ 6 + 5 + 4

印度對於西藏水資源的依賴程度超過其他國家。2017年洞朗對峙期間，印度媒體曾擔憂中國對雅魯藏布江採取行動，截斷水源對抗新德里。分析認為，作為巴基斯坦最重要支持者，北京也不會無視印度截斷巴基斯坦水源行動。