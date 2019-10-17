美攝影師慘被天降巨木砸死　兩少年惡作劇殺人

美國攝影師謝弗 （Victoria Schafer）9月2日在美國俄亥俄州洛根市霍金山州立公園（Hocking Hills State Park）老人洞被不知從何處滾落的原木砸死。謝弗之死原本以為只是單純的意外事件，但經警方深入調查後發現，事情真相竟是2名分別16歲及17歲少年惡作劇，把重達33公斤的原木推下懸崖，導致在老人洞拍照的謝弗當場死亡。

據《華盛頓郵報》（Washington Post）報道，44歲的謝弗是一位攝影師，勞動節當天她在霍金山州立公園幫6位高中生拍照。事發當時她正站在老人洞附近的階梯上取景，一根原木突如其來的從高空掉落，她因閃避不及被擊中，當場身亡。

當地警方初判屬意外事件，但警方事後調查發現，原木並非自然掉落懸崖，而事發當時懸崖上曾有人逗留。

遇害攝影師謝弗及事發地點（點圖放大）↓↓↓

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最後警方找到曾在懸崖邊逗留的2名16歲少年，他們也坦承因一時惡作劇，把重達33公斤的原木推下懸崖，只是沒想到會砸中正在下方拍照的謝弗。這2名少年被警方依輕率過失殺人罪，交由法院調查審理中。

謝弗原本是一家寵物店老闆，幾年前才開始了她的攝影業務，從水下到運動照片，她也拍攝學校肖像。

她和她結婚21年的丈夫弗里茨（Fritz）育有四名13至19歲子女。

謝弗的攝影作品（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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