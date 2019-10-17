籲民眾罷看《長毛雪寶》　菲外長就南海九段線發聲

由於中美合拍動畫片《長毛雪寶》 涉及南海主權爭議， 繼越南政府緊急停止放映後，菲律賓外交部長洛欽10月17日也呼籲民眾罷看該片。

圖為9月7日，第44屆多倫多國際電影節《雪人奇緣》首映活動上，有人穿上大雪怪（Yeti）的衣飾為影片做宣傳。（VCG）

據路透社10月17日報道，《長毛雪寶》（Abominable）的場景中出現的南海地圖展示了中國主張的「九段線」，洛欽（Teodoro Locsin）認為爭議性畫面應該被刪去，呼籲民眾罷看該片。

洛欽在推特（Twitter）中表示，「當然，他們應該刪除令人不快的畫面，這比起某些人建議的違憲下架這部電影，更能展現我們的不滿。」「對我來說，現在開始全面罷看夢工廠的電影。」

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）發言人帕內洛（Salvador Panelo）10月15日則表示，電影審查委員會應決定是否要將該電影下架。

《長毛雪寶》於10月初在菲律賓上映，不過目前許多大型影院已不再播映。

10月14日，越南當局下令停止放映《長毛雪寶》，該動畫片也引發一些越南民眾憤怒。

越南電影局長Nguyen Thu Ha表示，對此事件負責任，並下令各電影院停止放映這部電影。「我們將在（電影）審核工作上更加警惕與謹慎」。

10月14日，《長毛雪寶》在越南街頭的宣傳海報已被拆除。（Reuters）

2018年也出現過類似的事情，越南主管部門把中國電影《紅海行動》下架，原因是電影結尾出現中國軍艦在南海驅逐一艘不明國籍船隻的場景。

依照北京「九段線」的說法，中國擁有南海90%水域的主權，越南則認為「九段線」覆蓋了越南大陸架。此外，汶萊、中國、馬來西亞、台灣、越南、菲律賓對350萬平方公里的南海都宣稱擁有部分主權。

這部名為《長毛雪寶》的影片是由美國DreamWorks與中國東方夢工廠聯合制作，講述一名中國女孩與大雪怪（Yeti）一起冒險的故事。 電影以中國為背景、配音人員大部分也是亞裔。中國城市上海及著名的喜馬拉雅山、樂山大佛、揚子江、黃山等皆出現在片中。

另外，中國文字和街頭民俗文化也在電影中呈現。電影場景中的地圖上，標示了中國主張南海權益的「九段線」，台灣也包括其中。