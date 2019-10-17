金與正陪金正恩騎白馬登白頭山　中國隱晦回應半島將有大事發生

金正恩在胞妹金與正的陪同下騎白馬登上白頭山，並視察位於中朝邊境的三池淵建設工地。這一極具政治象徵意義的舉動引起各方關注。同時，中國官方隱晦地回應了半島將有大事發生的猜測。

金正恩（中）在胞妹金與正（左）的陪同下騎白馬登上白頭山（朝中社）

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朝中社10月16日公布了朝鮮最高領導人金正恩（Kim Jong-un）在白雪覆蓋的白頭山上騎着白馬的多幅照片，並稱這是朝鮮革命史上「具有重大意義的重大事件」。

同日，金正恩還視察第二期工程進入收尾階段的三池淵郡內一些建設工地。胞妹金與正和曾與朝鮮牡丹峰樂團團長玄松月一起陪同視察，這是近期並不多見的組合。

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2018年4月27日，金正恩與韓國總統文在寅（Moon Jae-in）在板門店韓方一側「和平之家」舉行會晤時，玄松月和金與正曾經同框，再加上朝鮮第一夫人李雪主。當時有媒體戲稱對金正恩最重要的三個女人都悉數到場了，可見與板門店會晤的意義不同尋常。

就在朝中社高調刊出金正恩騎着白馬凌然屹立在白頭山的圖文後，西方主流媒體也同步展開豐富的聯想。新加坡《聯合早報》分析稱，金正恩或將要做出重大決定。由於白頭山和三池淵郡被視為朝鮮「抗日革命」的聖山和聖地。此次金正恩到這兩個地方具有重要的象徵意義。

朝鮮最高領導人金正恩策馬奔騰在白頭山，此舉的政治象徵意義很大。（Reuters）

路透社坦言道，目前還不清楚究竟會是什麼樣的「偉大行動」，但是金正恩以往常常在做出重大決策前造訪白頭山。英國廣播公司（BBC）認為，這可能預示着擁有核武器的朝鮮將走向新的政策方向。

韓聯社則分析指出，此舉意在展示朝方在朝美工作層磋商破裂後不急於談判磋商，而是立志於自力更生發展經濟的決心。

國際觀察家普遍認為，金正恩登上約海拔2,750米的將軍峰，這常常預示朝鮮將採取一些影響整個國家甚至東北亞地區的重大舉措。

10月16日，中國官方隱晦地鞏固了觀察家們的看法。在中國外交部的例行記者會上，發言人耿爽回答涉及對朝鮮制裁以及朝美對話的相關提問時稱，「半島和談目前正處在關鍵階段」。「關鍵」一詞單看無妨，似乎是中國官方的普通外交表述。不過放在今時今日這個大背景下就有幾分弦外之音。

近一個月，中國外交部鮮有回答朝鮮相關的問題，偶爾提及的話發言人也會選擇「朝美雙方保持耐心，相向而行」等相對温和的辭令，而「關鍵」和「重大」等表述已有一段時間沒用使用過。

此外，還有一個細節值得留意，就是中國官方媒體的反應。與西媒的各種故事版本不同，中國官媒的報道方式比較一致，普遍選擇全文刊發或節選朝中社的原文表述。然而不同的是，中國官媒都會在文末淡淡地提上一句，即「2018年9月，在文在寅訪問朝鮮時，金正恩曾與他一起登頂白頭山」。這就把金正恩騎白馬登白頭山與朝韓和朝美對話綁在了一起。

當然，金正恩到底會有什麼大行動還需要用事實去驗證。不過，有一點可以確認的是中國在半島事務上的重要性無需置疑。中國是半島局勢穩定的壓艙石，或許美國總統特朗普（Donald Trump）現在對此也有了更加清晰的認識。