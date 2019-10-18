【英國脫歐】新協議10月19日國會闖關　約翰遜面臨挑戰

英國持續三年多的脱歐之旅10月17日進入新階段，英國首相約翰遜（Boris Johnson）的新版脱歐協議獲得歐盟領導人支持，但他將在英國議會面臨艱鉅挑戰。

歐盟對新版協議表示支持

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）10月17日表示，歐盟各成員國在布魯塞爾領導人峰會上對新版脱歐協議表示支持。

圖斯克對媒體說：「我們已經結束針對脱歐協議的討論。歐洲理事會批准了這一協議，看來我們已經接近最後階段。」

美國《華爾街日報》10月17日報道稱，英國首相約翰遜領導的政府和歐盟17日就英國退出歐盟的新條款達成一致，為英國議會進行高風險投票鋪平道路。

這份協議在歐盟領導人峰會上得到了其他27個歐盟國家領導人的支持。約翰遜現在面臨着一項艱鉅的挑戰，那就是贏得議會對該協議的支持。

英國公投脱歐三年多後，雙方進行了幾天緊張的談判，最終達成妥協，以確保愛爾蘭島上不出現邊境。這是旨在緩和英國與其最大貿易伙伴歐盟之間分歧的談判中的主要癥結所在。

評論稱，這一突破標誌着英國痛苦的脱歐之旅出現了意想不到的轉折，也標誌着約翰遜的勝利，他承諾將兑現2016年公投的結果。

英國議會會再次否決嗎

現在焦點轉移到了英國議會，約翰遜的助手們正忙着在定於10月19日舉行的投票之前，向他所在的保守黨和反對黨工黨議員兜售這項協議。

然而，與約翰遜政府結盟的北愛爾蘭民主統一黨（DUP）表示，不會支持這一協議，這使得該協議的前景受挫。

英國反對黨工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）17日在Twitter上稱，約翰遜的協議比前首相文翠珊（Theresa May）的協議「更糟糕」。

約翰遜敦促議員們投票通過該協議，「以便我們能夠毫不拖延地完成英國脫歐」。