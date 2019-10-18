【中美貿易戰】IMF總裁稱「停火協議」不足以有力推動全球增長

雖然中美宣布達成了第一階段的協議，並很快將簽字。然而，國際貨幣基金組織總裁認為，中美結束貿易戰，而不僅僅是休戰。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）10月17日表示，歡迎美國和中國的貿易休戰，但這還不能消除貿易戰對全球經濟的負面影響。

她在IMF年會期間告訴記者：「我們需要的是達成協議，而不僅僅是休戰，我們需要貿易和平，」這樣貿易才能「恢復其作為世界經濟引擎的角色」。

據IMF的估算，美中雙方已實施並威脅實施的關税和報復措施將使全球經濟增速下跌0.8%。IMF在15日公布的世界經濟展望中指出，預測2019年全球經濟增長為3.0%，比7月低0.2個百分點。

與此同時，IMF在15日發佈的最新預測中，把2019年全球經濟增長預期下調至3.0%，這是自金融危機以來的最低水平，主要原因是全球貿易摩擦的影響日益加劇。

據悉，中美代表10月10日至11日在華盛頓舉行了第13輪貿易談判，中國國務院副總理劉鶴率領的中國團隊，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）率領的美國團隊舉行了磋商。

這次談判取得了突破，美國總統特朗普11日在白宮會晤了中美談判隊伍，宣布兩國達成第一階段協議，並很快簽署協議。特朗普說，貿易協議的第一部分將在未來幾周完成。他11月將在APEC峰會期間與中國國家主席習近平簽署第一部分的協議。

特朗普說，華盛頓將暫停執行原定在10月15日開始對2,500億美元的中國商品加徵關税的計劃。作為交換，中國同意購買500億美元的美國農產品。新協定的具體內容尚未公布。

中國外交部10月15日也證實，美方說的是實際情況，中美達成了第一階段協議。

但是第一階段的協議並不意味着貿易戰的結束，很多根本性的問題也仍沒有解決。美國要求中國進行結構性改革，中國要求美國取消全部關税，但是雙方都沒有答應對方的要求。兩國未來還要進行更多的談判，在談判期間，也不排除貿易戰可能會進一步升級。

外界對第一階段的協議也不是十分看好。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）10月14日也報道，分析人士認為，雖然美國總統特朗普稱美中第一階段協議是「非常實質性的」，但分析人士稱，這似乎更像是「臨時的協議」，而不是一份真正的協議。

分析家並警告說，在第一階段協議起草之前，中美談判可能會再次破裂。

美國之音10月16日報道稱，凱投宏觀研究中國的經濟學家普里查德（Julian Evans-Pritchard）在郵件中表示：「由於關鍵的結構性問題沒有進一步得到解決，我們猜測，達成一項迷你協議充其量只是推遲談判破裂的時間。」