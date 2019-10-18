墨西哥捉拿大毒梟古斯曼兒子　黑幫圍攻「搶犯」警察被迫放人

墨西哥國民警衛隊10月17日在庫利亞坎（Culiacan）城巡邏時，捉拿了毒梟古斯曼（Joaquin Guzman）的28歲兒子奧維迪奧（Ovidio Guzmán Lopez），後來卻遭大批黑幫槍手圍攻「搶犯」，爆發大規模槍戰和越獄事件。當局為避免更大的人命傷亡，最終決定放人。

古斯曼的28歲兒子奧維迪奧

📷 | Heavy clashes between police and drug cartels broke out in #Mexico's Culiacán following the arrest of Ovidio Guzmán López, also known as "The Rat" - the son of #Mexican drug lord El Chapo pic.twitter.com/8daC0L6i7U — EHA News (@eha_news) 2019年10月18日

墨西哥安全部長杜拉索（Alfonso Durazo）表示，當日一隊約30名國民警衛隊在墨西哥城西北部庫利亞坎巡邏，突然遭到槍手襲擊。經過一輪駁火後，軍警攻入屋內，意外地發現屋內其中一人是古斯曼的兒子奧維迪奧。

詎料販毒集團的同黨隨即設起路障，武裝份子手持機關槍和狙擊槍等，與軍警爆發激烈槍戰，企圖救走奧維迪奧。他們在街頭燒車放火，堵塞交通，並導致最少一個油站發生爆炸。從現場照片可見，有屍體倒在地上，民眾走到超級市場附近躲避，四處都有濃濃的黑煙，形同戰區。

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墨西哥安全部其後宣布，為保護庫利亞坎市民及恢復市內平靜，避免更多的暴力發生，決定放棄逮捕行動，讓部隊撤出民居。警方向路透社證實，在持續數小時的混亂中，一批囚犯越獄，惟目前不清楚人數多寡。

錫那羅亞州（Sinaloa）安全部長卡斯塔涅達（Cristobal Castaneda）引述初步數據字，事件導致最少2人死亡，21人受傷。美聯社則引述古斯曼家族的律師梅薩（Jose Luis Gonzalez Meza）稱，奧維迪奧仍然生還，目前是自由之身。

墨西哥毒販：墨西哥大毒梟、綽號「矮仔」的古斯曼曾經兩度在墨西哥逃獄，後來他在2016年落網，最終2019年2月被美國紐約聯邦法院裁定罪成，被判終身監禁。（美聯社）

綽號「矮仔」（El Chapo）的古斯曼2016年落網，3年後被引渡至美國受審，因走私毒品被判囚終身。他在庫利亞坎所建立的錫那羅亞集團（Cártel de Sinaloa）仍然是世界上最具影響力的跨國販毒集團之一。至於這次一度被捕的奧維迪奧則被視為集團內具影響力的成員之一，現時正被美國起訴通緝。